Die Berliner Koalition hat gestritten. Das Bundesverfassungsgericht hat gebremst. Und die Opposition war dagegen. Doch das neue Gebäudeenergie- beziehungsweise Heizungsgesetz kam trotzdem. Es beharrt jetzt weniger stark auf elektrische Wärmepumpentechnik und es zeigt größere Technologieoffenheit als die ersten Entwürfe.

„Aber keiner weiß so recht, was auf ihn zukommt“, ist Ernst Arneggers Eindruck. Der Moderator von „I-mein‘-halt“ hat das Heizungsgesetz und seine Folgen deshalb zum Thema seiner nächsten Bürgerrunde am 15. November gemacht. Für welche Anlagen besteht ab wann eine Austauschpflicht? Welche Systeme müssen in Neubauten installiert werden? Für wen gilt der Bestandsschutz? Diese und weitere Fragen möchte Arnegger von Fachleuten aus der Heizungs-, Energie- und Gebäudetechnik beantworten lassen. „Sind die denn verrückt da oben?“ ist die Frage, die ihm im Zuge der Gebäudeenergiegesetz-Diskussionen immer wieder begegnet sei, erzählt Arnegger.

Der Versuch, ein bisschen mehr Überblick zu bieten, sei aber nur die eine Seite, erklärt Arnegger. „Mich interessiert auch, was für Auswirkungen die Berliner Beschlüsse für die Handwerksbetriebe haben.“ Für jene Unternehmen, die umsetzen müssen, was das neue Heizungsgesetz festlegt. „Ist denn überhaupt praktikabel, was da festgelegt wurde?“ Man höre so häufig von Lieferschwierigkeiten, von Materialknappheit und von Fachkräftemangel. Darum hat er Günter Gebauer, Vorsitzenden der Kreishandwerkerschaft im Bodenseekreis, eingeladen und sich von dort auch die Namen von Unternehmen geben lassen, die mit dem Thema besonders befasst sind. Arnegger interessiert aber auch, welche Folgen das lange Hin und Her bis zur Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes für die Heizungsbranche gehabt hat.

Die „I-mein‘-halt“-Runde zum Thema „Energiewende – Herausforderungen an das Handwerk“ findet am 15. November, um 20 Uhr im Zunfthaus Obertor statt. Eintritt frei.