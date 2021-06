Zuerst die gute Nachricht: Der „Mauerhocker“ ist wieder zurück auf seinem Platz vor der St.-Nikolaus-Kirche. Und nun die womöglich noch bessere Nachricht. Der Mauerhocker hat endlich eine Gefährtin. Eine „Mauerliegerin“, die sich nun auf der Kirchenmauer räkelt. Geschaffen hat sie der in Markdorf aufgewachsene und nun in Oberteuringen lebende Bildhauer Richard Emmans.

Im vergangen Juli wurde der Markdorfer „Mauerhocker“ von einem Lastwagen beschädigt. | Bild: Jörg Büsche

Und zu verdanken ist die Buntsandsteinfigur einem Unfall. Der hatte sich vor einem Jahr ereignet. Als der Fahrer eines Lastwagens beim Rangieren in der Marktstraße den Richard Emmans Mauerhocker übersah, ihn anfuhr und die Figur um die Zehen des rechten Fußes sowie einen Teil des linken Beines brachte.

Neue Füße aus Buntsandstein hat der „Mauerhocker“ bekommen. | Bild: Jörg Büsche

Die Versicherung zahlt

Der Schaden am Kunstwerk wurde zum Versicherungsfall. Wobei die Versicherung nicht knauserte. Um genau zu sein: Sie wollte „ausreichenden Schadensersatz leisten“, so heißt es aus dem Markdorfer Ordnungsamt. Und der wäre dann nicht gegeben, wenn die vom unachtsamen Lastwagenfahrer amputierten Gliedmaßen „nur“ vom Künstler angeklebt würden. Die könnten herunterfallen, mutmaßten die Versicherer.

„Ich find‘ es wunderbar, dass unser Mauerhocker wieder da ist – und dass er eine Gefährtin gefunden hat. Das um so mehr, als der Künstler ein Klassenkamerad von meiner Tochter gewesen ist. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele Markdorfer den Mauerhocker vermisst haben, als er repariert wurde“, sagt Ines Velten. | Bild: Jörg Büsche

„Die Liegende ist eine klasse Ergänzung zum Mauerhocker. Fasst möchte man froh sein, dass es zu dem Betriebsunfall gekommen ist im vergangenen Jahr. Auch weil wir heute Abend so ein schönes Fest feiern dürfen – mit so viel Stimmung so viel Atmosphäre mitten in der Stadt. So muss es sein!“, sagt Thomas Beck. | Bild: Jörg Büsche

Und um neues Unglück vermeiden, gaben sie dann lieber die „Deckungszusage für eine neue Ersatzfigur“, so heißt es weiter aus dem Rathaus. Dort war man deshalb mit der Sache befasst, weil der Mauerhocker zwar auf kirchlichem Grund, der Kirchenmauer, sitzt, sich jedoch – als öffentliches Kunstwerk – in städtischem Besitz befindet.

An nur einem Tag entstanden

Entstanden ist die kompakte Buntsandstein-Figur vor 19 Jahren. Dies im Rahmen eines von Richard Emmans angeregten Projekts. „Schöpferische Geschichten“ hatte das Motto gelautet, unter dem sich sieben von Emmans geladene Künstlerinnen und Künstler den Punkt erfassen wollten, an dem aus Material, aus Stein, aus Farbe und Malgrund das Werk wird. „Ich habe da selbst mitgemacht“, erinnert sich Emmans, „und schuf den Mauerhocker – an einem Tag aus Buntsandstein.“ Was am Morgen noch als roher Block vor ihm stand, war abends schon eine Figur.

Günther Nitsche: „Mit seinem Sitz auf der Mauer hat sich die Figur von Richard Emmans eine eigene, herausgehobene Postion erobert. Der Mauerhocker ist schon gar nicht mehr wegzudenken. Und die Liegende passt ganz wunderbar dazu. Irgendwann wird sie auch mehr Patina angesetzt haben.“ | Bild: Jörg Büsche

Johannes Treffert: „Ich bin ja ganz zufällig hier in Markdorf – und freue mich nun hier bei der Vernissage dabei sein zu dürfen. Den Mauerhocker habe ich in guter Erinnerung. Er hat mir immer sehr gefallen. Nun wüsste ich gerne, ob die Liegende in die Wohnung von Pfarrer Hund schauen kann.“ | Bild: Jörg Büsche

Eine Figur ist für den Bildhauer Richard Emmans aber nicht nur eine Figur, sondern auch immer Zeugnis eines Prozesses: des Schöpfungsprozesses, in dem das Werk entsteht und von dem jede Spur des Meißels im Stein kündet. Die Wiederherstellung und die Restauration aber könne an Schöpfungsprozess nicht wieder anknüpfen. Auch entstehe „immer eine gänzlich andere Figur“, wie Emmans erklärt. Und so wurde nicht der Mauerhocker repariert, sondern es entstand die Mauerliegende, die eben nicht auf der Mauer hockt, sondern sich ganz entspannt auf ihr ausstreckt.

Für die Besucher des Eiscafés gehört die Mauerliegende schon dazu. | Bild: Jörg Büsche

Markdorfer vermissen Mauerhocker

Stadt und Künstler hatten sich das ganze auch einfacher vorgestellt: Die Versicherung spielte mit, doch die Markdorfer nicht. Die nämlich vermissten ihren so gelassen dreinblickenden Mann auf der Kirchenmauer. Er fehle ihnen, drang ans Ohr der Verwaltung – an das des Schöpfers der Skulptur.

Die Liegende wird zurecht gerückt auf der Kirchenmauer. | Bild: Jörg Büsche

Am Ende ließ man sich erweichen. Der Künstler passte einen weiteren Buntsandstein-Block an den beschädigten Mauerocker an und arbeitete dort die fehlenden Gliedmaßen heraus. Dies auf Kosten der Stadt, denn die Versicherung hatte ja schon die Liegende bezahlt.

Bildhauer Richard Emmans bohrt Löcher, um die Liegende zu verankern. | Bild: Jörg Büsche