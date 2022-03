Markdorf vor 1 Stunde

Masken, Autoreifen, CDs und Zigarettenkippen: Erste Stadtputzete nach zwei Jahren Pause

Knapp 280 Helfer waren bei der ersten Stadtputzete nach zwei Jahren Corona-Pause am Start. In der Kernstadt und in Riedheim sammelten sie Müll ein – auch kuriose Funde waren dabei.