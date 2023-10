Martin Heine erzählt anschaulich und sehr lebendig, er schildert eine Beziehungsgeschichte: die „Beziehungsgeschichte zwischen mir und Gott“. Und wie jede gute Geschichte enthält sie Aufs und Abs. Sie wirkt sich auf sein gesamtes Leben aus. „Es ist auch eine Liebesgeschichte“, erklärt der 42-Jährige. Von daher hadere er auch nicht mit jener Verpflichtung, die römisch-katholischen Priestern auferlegt ist. „Gott hat mir diesen Weg gezeigt – nun will ich den auch gehen – mit allen Konsequenzen.“ Auch mit der Konsequenz, dass er auf eigene Kinder verzichten muss und zur Ehelosigkeit verurteilt ist.

Auf der Suche nach Sinn

Das Priesteramt war für Martin Heine das Ergebnis der Suche nach dem Sinn in seinem Leben. Alles war gut bis sehr gut gelaufen: die Schule, das anschließende Informatikstudium in Karlsruhe. Nach bestandener Abschlussprüfung bot ihm sein Professor eine Promotionsstelle an. Der systematische Umgang mit Daten, das strukturierte Vorgehen in diesem Fach lag ihm. Doch im Laufe seiner Arbeit an der Uni bemerkte er immer mehr, dass ihm etwas fehlte. Er vermisste, was er an seinem Bruder beobachtete. Der studierte Maschinenbau – und brannte dafür. „Irgendwann habe ich mich gefragt“, erzählt Heine, „ob ich wirklich das Richtige mache.“ Dabei sei er gewiss kein Mensch, „der sich alle drei Monate neu erfindet“. Vorstellen konnte er sich viel. Mathematik reize ihn nach wie vor genau so stark wie Physik.

Prägende Kindheit und wichtige Begegnungen

Andererseits gab es die Berührung mit der Religion. „Gläubig bin ich von Kindheit an“, sagt er. Das ist ein Resultat der elterlichen Erziehung, insbesondere des mütterlichen Einflusses. Berührung mit der Kirche habe er auch während des gesamten Studiums gehabt. Die Nähe zur Kirchengemeinde in Karlsruhe zu suchen, war ganz selbstverständlich. Prägend sei dort die Begegnung mit Menschen gewesen, deren Gläubigkeit ihn tief beeindruckt habe. Zumal diese Religiosität sehr reflektiert war.

Die Sache mit dem Wal

„Ich war und bin immer noch fest überzeugt davon, dass Gott mit jedem von uns einen festen Plan hat“, erklärt Vikar Heine. Gott habe einen Plan – und die Menschen die Freiheit, diesem Plan nicht zu folgen. „Das macht dann unsere Freiheit aus – aber wir haben ebenso die Freiheit, den von Gott vorgeschlagenen Weg zu gehen.“ Eine Ahnung gab es für ihn, ebenso die Neigung hin zum Priesteramt, vor dem Heine überaus viel Respekt hat.

Leicht wollte er sich die Entscheidung nicht machen. „Gott würde mir ein Zeichen schicken“, so seine feste Überzeugung. Im Nachhinein glaubt der Vikar, dass Gott ihm durchaus mehrere Zeichen gesandt habe. „Ein bisschen war‘s wohl wie bei Jona.“ Die Person aus dem Alten Testament habe auch gezögert, wollte einen göttlichen Auftrag nicht übernehmen – bis er im Bauch eines Wals landete, aber wieder frei kam, wie er sagt.

Mit einem Mal war die Gewissheit da

Die Gewissheit kam plötzlich. Wie eine Tür, die sich unerwartet öffnet, an die man aber schon angelehnt war, ohne von ihrer Offenheit zu wissen. Kein Grübeln, kein Zweifeln mehr. Mit einem Mal war die Gewissheit da, dass das Priesteramt genau das Richtig ist für ihn, so Heine. Dabei habe er das Laientum in der Kirche schon genossen. Ihm gefiel die Position: zuhören dürfen, sich nehmen zu dürfen, was gebraucht wird. Gleichwohl sieht Martin Heine das Seelsorgeramt als Privileg an. Er dürfe mit Menschen ins Gespräch kommen. Dabei sei sein Zugang ein fragender – ohne fixe Antworten.

Richtig gefragt, kämen die Menschen von selbst auf die richtigen Antworten. Das sei seine Erfahrung während der ersten Vikariatsjahre in Konstanz. Wie es für ihn weitergeht mit der Seelsorge, sei noch offen. Das Ordinariat fragte ihn, ob er sich ein Lizentiats-Studium in Kanonischem Recht vorstellen könne. Er konnte: Nun ist er teils in Markdorf, teils in München.