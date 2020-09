Wo sich so viele Leute regelmäßig – und bei jedem Wetter – einfinden, um für Bratwürste anzustehen, da müssen die Würste schon besonders gut sein. Zu beobachten ist das an jedem Donnerstag, dem Markttag in Markdorf, aber auch andernorts, freitags etwa in Friedrichshafen oder am Mittwoch in Immenstaad am Stand von Ottos Wurstbraterei.

„In Immenstaad sind wir zum regelrechten Treffpunkt geworden“, erzählt Martin Ott. Dort heiße es unterdessen: „Mittwoch ist Würstchentag. Kultstatus genießt „Ottos Wurstbraterei“ freilich auch in Markdorf, wo die genüsslich Kauenden, wo die herzhaft Abbeißenden durchaus etwas länger verweilen, um miteinander zu plaudern.

„Seit 60 Jahren das gleiche Rezept“, erklärt Ott. Er brate nun bereits in der dritten Generation. Verraten mag er nur soviel: „dass in den Roten vor allem Schweinefleisch ist, eher wenig Rind“. Und den besonderen Geschmack seiner Rostbratwürste mache der Majoran aus.

Bratwürste mit Püree Zutaten 500 g Kartoffeln, 125 g Zwiebeln, 1,5 EL Öl, 1,5 EL brauner Zucker, ½ TL Sojasoße, 4 Bratwürste, 100 ml Milch 15 g Butter, Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie Zubereitung Kartoffeln klein schneiden, 20 Minuten kochen, Zwiebeln schälen, in Halbringe schneiden, 1 EL Öl erhitzen, dann Zwiebeln darin etwa 10 Minuten braten, Zucker unterrühren, karamelisieren lassen, 50 ml Wasser, Sojasoße hinzu, 6 Minuten köcheln; ½ EL Öl in Pfanne erhitzen, Würstchen braten; Kartoffeln mit Butter und Milch zu Püree stampfen; anschließend mit Würstchen und Zwiebeln 15 Minuten überbacken, dann Petersilie darüber.

Der Trend aber gehe inzwischen zur Currywurst. Viele orderten am Stand des Efrizweiler Metzgers ihre Würste auch gemischt, berichtet Ott. Noch hat er Zeit – kurz vor 8 Uhr. Danach jedoch wird er die immer weniger finden zwischen den Bestellungen.