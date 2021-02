Jessica Müller ist Mutter von fünf Kindern, von denen drei an einer seltenen genetischen Krankheit leiden. Besonders die jüngste Tochter Paula leidet an Neurofibromatose und hat seit Geburt einen inoperablen Tumor, der sich vom Rücken über den Hals in den Kopf zieht. Auch die 39-Jährige ist erkrankt, die Diagnose erhält sie 2014, als ihre jüngere Schwester im Alter von nur 23 Jahren an der Krankheit stirbt.

Jessica Müller leidet an einer seltenen Erbkrankheit, so wie drei ihrer fünf Kinder. Sie wollte der Familie ein schönes Weihnachtsfest bescheren. | Bild: Pittermann, Angela

Drei Frauen erzählen ihre ganz persönliche Geschichte

Jessica Müller war eine von drei Frauen, die SÜDKURIER-Redakteurin Stefanie Noßwitz im Rahmen der Aktion „Familien in Not“ im vergangenen Jahr vor Weihnachten ihre Geschichte anvertraut haben. Gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) hat der SÜDKURIER auf ihre Schicksale aufmerksam gemacht, mit dem Ziel, durch Spenden zu helfen. Jessica Müller hat von ihrer Familiensituation berichtet und erzählt, dass sie seit Ausbruch der Corona-Pandemie als Risikopatientin ihren Job in der Gastronomie nicht mehr ausüben kann. Dennoch wollte sie ihren Kindern ein besonders Weihnachtsfest bescheren und vor allem der Jüngsten ihren Wunsch erfüllen; eine Kinderkamera.

Nachdem die Geschichte im SÜDKURIER veröffentlicht worden war, stand im Mehrgenerationenhaus das Telefon nicht mehr still. „Alle Anrufer wollten natürlich Paula eine Kinderkamera schenken“, erinnert sich Renate Hold vom MGH-Leitungsteam. Es hatte viele Anfragen gegeben, wie man der Familie helfen könnte. „Es ist für uns an der Zeit Danke zu sagen. Danke für die Unterstützung“, so Hold, die berichtet, dass besonders viele Kleinspenden eingegangen seien. Diese haben bei zehn Euro angefangen und lagen meist so zwischen 20 und 50 Euro. Gefehlt hätten allerdings die Großspenden von Unternehmen, so Hold. Insgesamt kamen über die SÜDKURIER-Leser rund 12 000 Euro zusammen, wovon rund 7400 Euro bereits wieder ausgegeben worden sind.

Die Aktion Mit der Aktion „Familien in Not“ werden kleine und große Geldspenden gesammelt, die in einem Spendentopf für Notlagen landen. Jede Spende kommt direkt bei den Betroffenen an. Renate Hold und Christin Jungblut vom Leitungsteam des Mehrgenerationenhauses entscheiden nach dem Vier-Augen-Prinzip, wem welcher Geldbetrag zugutekommt. Ziel ist es, schnelle und vor allem unbürokratische Hilfe zu leisten, um wieder Hoffnung und Lebensmut zu schenken. Wer Hilfe braucht oder spenden möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0 75 44/95 29 65 beim MGH-Team melden. Dies gilt das ganze Jahr über.

Auswirkungen der Corona-Krise immer deutlicher sichtbar

„Um den Jahreswechsel kamen einige Familien in Schwierigkeiten“, sagt Christin Jungblut vom MGH-Leitungsteam. Die Auswirkungen der Corona-Krise würden sich immer stärker bemerkbar machen. Vor allem das Thema Nebenkostenabrechnungen bereite ihr Sorgen.

„Die Menschen sind mehr zuhause, ihnen fehlt durch Kurzarbeit Geld, sie haben höhere Lebenshaltungskosten, brauchen mehr Strom und mehr Wasser.“ Christin Jungblut, MGH-Leitungsteam

Christin Jungblut rechnet damit, dass aus dem „Familien in Not“-Topf viele offene Rechnungen beglichen werden könnten. „Für Familien, die am Existenzminimum leben und kaum Rücklagen aufbauen können, wird es sehr hart.“ Das Team versucht Kontakt zu Vermietern aufzunehmen und frühzeitig Gespräche zu führen. Es gehe auch darum, keine Mietschulden aufzubauen und Wohnraum zu erhalten. „Wenn man eine Wohnung verliert, ist das mit das Schlimmste. Denn es gibt vor Ort keine bezahlbaren Alternativen mehr“, so Christin Jungblut.

Wie geht es den Frauen heute?

Einige Wochen nach der Berichterstattung fragt der SÜDKURIER nach, wie es den Frauen in der Zwischenzeit ergangen ist. „Leider geht es Jessica gesundheitlich gerade nicht so gut“, sagt Renate Hold. Von den Spenden habe man noch Betten für die Kinder gekauft, die kleine Paula sei weiterhin ein Sonnenschein und habe sich sehr über eine Kinderkamera gefreut. Positives gibt es von der alleinerziehenden Mutter Elani zu berichten, die nun nach Ende ihrer Elternzeit wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden soll. Hier versuchen Hold und Jungblut, eine Stelle im MGH für die junge Frau einzurichten.

Elani Belawa hat über den Familien-in-Not-Spendentopf ein Darlehen für ein Auto bekommen. So war sie mobil, um zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte im Bodenseekreis zu pendeln. | Bild: Priebe, Kira

Auch bei der dritten Protagonistin, der 26-jährigen Najra, die eine traumatische Kindheit und Jugend hinter sich hat, haben sich die Lebensumstände weiterhin gefestigt. Dank der finanziellen Unterstützung der SÜDKURIER-Leser konnte ein Zuschuss für weitere Therapiesitzungen gezahlt werden.