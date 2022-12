Ukrainekrieg, Energiekrise, Altersarmut – große gesellschaftliche Themen spiegeln sich in Markdorf im Mehrgenerationenhaus (MGH) wider. „Wir sind das Haus, das mit gesellschaftlichen Entwicklungen umgehen muss und umgehen kann“, sagt Renate Hold vom MGH-Leitungsteam.

In den vergangenen Jahren hat das Team gemeinsam mit dem SÜDKURIER in der Vorweihnachtszeit um Spenden für ‚Familien in Not‘ geworben – jeweils mit einen großartigen Ergebnis. Die Gelder kamen Menschen in Markdorf zugute, die in Not geraten sind. „Wir bewerten und beurteilen nicht, wie jemand in eine Notlage gekommen sind, sondern versuchen so unbürokratisch wie möglich zu helfen“, sagt Hold.

Team bedankt sich für die finanzielle Unterstützung

In diesem Jahr gehe es nun aber nicht mehr darum, Spendengelder für einen bestimmten Topf zu sammeln, sondern sich für die Unterstützung der Bürger zu bedanken. „Uns ist bewusst, dass wir die Spendenbereitschaft der Markdorfer Bürger in diesem Jahr stark strapaziert haben“, sagt Renate Hold und freut sich, wie groß die Solidarität war und nach wie vor ist.

In den vergangenen anderthalb Jahren wurden rund 210.000 Euro an Spenden gesammelt. Angefangen mit Hilfen für die Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal, kamen allein 80.000 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammen, die der Markdorfer Rainer Zanker im März initiiert hatte. „Vieles floss direkt in die Ukraine“, berichtet Christin Jungblut, Leiterin des Familientreffs, über die Zeit, als Hilfsgüter gesammelt und in das Land gebracht wurden.

In der alten Lagerhalle der Firma Weber sortieren die Helfer die Hilfsgüter in die bereitgestellten Kartons. Die Hilfsaktion des Markdorfes Rainer Zanker war im März ein voller Erfolg. | Bild: Grupp, Helmar

Menschen aus der Ukraine werden willkommen geheißen

Ukrainer, die nach Markdorf kamen, wurden in der Stadt und im Mehrgenerationenhaus willkommen geheißen. Anfangs gab es extra ein Ukraine-Café, dessen Teilnehmer sind in der Zwischenzeit in das bereits bestehende Café International integriert geworden. „Wir können da auf unsere Angebote zurückgreifen“, sagt Renate Hold. So wurde das Angebot der Sprachkurse genutzt, um die geflüchteten Menschen beim Erlernen einer fremden Sprache zu unterstützen.

Insgesamt 25 geflüchtete Ukrainer sind beim letzten Café-Treff im April bei Kaffee und Kuchen zusammengekommen. Ziel war es, dass sich die in Markdorf lebenden Ukrainer untereinander kennenlernen und austauschen. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Wichtig sei damals auch das Konzept der Patenschaften gewesen, erinnert sich Christin Jungblut. Markdorfer, die die Ukrainer betreut haben, sie bei sich zuhause aufgenommen und ihnen einen Zufluchtsort gegeben haben. „Den Spendentopf werden wir nun schließen“, sagt Jungblut. 60 Ukrainer werden derzeit noch im Mehrgenerationenhaus betreut. Renate Hold rechnet aber damit, dass die Zahl der Flüchtlinge im Winter wieder steigen wird.

40.000 Euro Spenden für Familien nach Brandstiftung

Ebenfalls geschlossen wird der Spendentopf, der den Markdorfer Familien Oßwald und Heigle zugute kam. Über 40.000 Euro wurden gesammelt. Ende Mai hatte ein Brandstifter die Scheune samt Stall und alle Gerätschaften auf dem Hof im Lilienweg zerstört. Auch zwei Pferde von wurden Opfer des Brandes. „Das war sehr tragisch“, sagt Christin Jungblut. Hier sei die Stadt eng zusammengerückt, um den Familien zu helfen. Mit dem Geld konnten die Aufräumarbeiten bezahlt werden. „Markdorf ist eine sehr sorgende Gemeinschaft“, so Jungblut.

Aufräumarbeiten auf dem Hof der Familie Oßwald im Lilienweg im September. Die Familie verlor bei einer Brandstiftung im Mai Scheune samt Stall und alle Gerätschaften. Es wurden knapp 40.000 Euro Spendengelder gesammelt. | Bild: Grupp, Helmar

Das hat Christin Jungblut auch jüngst bei der Weihnachtsgeschenkaktion der Soroptimistinnen erlebt, bei der Wünsche von bedürftigen Kinder erfüllt werden. Der Dank gilt den vielen Spendern der liebevoll und kreativ verpackten Weihnachtsgeschenke für über 100 Kinder.

15 Jahre MGH und 30 Jahre Familienforum wurden gefeiert

Renate Hold und Christin Jungblut blicken auf ein herausforderndes Jahr zurück. Nicht nur die gesellschaftlichen Entwicklungen galt es zu meistern, das MGH-Team hatte zwei runde Geburtstage zu planen: 15 Jahre Mehrgenerationenhaus und 30 Jahre Familienforum. Diese wurden mit einem Tag der offenen Tür im Juli und einem Jubiläumsabend in der Stadthalle im Oktober gefeiert. „Das hat natürlich zusätzlich viel Zeit in Anspruch genommen“, so die Leiterinnen, aber beide Veranstaltungen seien ein voller Erfolg gewesen.

Viel Lob für die Leiterinnen von Mehrgenerationenhaus und Familientreff beim Fest in der der Stadthalle im Oktober: Renate Hold (links) und Christin Jungblut (rechts) freuen sich über die anerkennenden Worte von Johanna Benz-Spieß von der MGH-Landesarbeitsgemeinschaft. | Bild: Claudia Wörner

Neue Aktionen und Pläne für das neue Jahr

Derzeit treibt das MGH-Team die Sorgen um Menschen um, die aufgrund von Inflation, steigenden Lebensmittelpreisen sowie Gas- und Energiepreisen nicht mehr genügend Geld zur Verfügung haben. „Bei immer mehr Menschen wird es nicht mehr erst zum Ende des Monats knapp, sondern schon ab der Mitte“, berichtet Christin Jungblut.

Eine neue Aktion, die das Mehrgenerationenhaus mit den Kirchen und der Tafel umsetzt, heißt „Wintertaler“. Gemeinsam mit der Josef-Wagner-Stiftung, die 12.000 Euro für das Projekt gespendet hat, werden an Senioren, die älter als 65 Jahre alt sind und weniger als 1000 Euro zur Verfügung haben, Markdorfer „Wintertaler“ in Form von Einkaufsgutscheinen verteilt. „Das machen wir solange das Budget reicht“, sagt Renate Hold. Sie und Christin Jungblut wünschen sich für 2023 weniger „aufregende Herausforderungen“ und eines ist vor allem noch Renate Hold wichtig: „Mehr Frieden!“