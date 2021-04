Es gibt sie noch, die positiven Nachrichten. Manfred Lorenz und Kurt Rogalla können vom erfolgreichen Abschluss eines weiteren Wasserprojekts in der Region Huancaray berichten, der peruanischen Partnergemeinde der Markdorfer Seelsorgeeinheit. Rogalla und Lorenz gehören zu jenen, die sich im Peru-Kreis der Pfarrgemeinde um das seit 19 Jahren bestehende Wasserprojekt kümmern. Das Ziel: Auf- und Ausbau der Trinkwasserversorgung in der bitterarmen Partnergemeinde in der abgelegenen Andenregion. So wie in dem Andendorf Tacta, dessen Einwohner seit Kurzem Zugang zu frischem Wasser haben.

13 000 Menschen profitieren von den Spenden aus Markdorf

Das Areal ist groß. Rund 40 Kilometer beträgt der Radius, innerhalb dem Leitungen verlegt werden konnten. Dort leben etwa 13 000 Menschen, verteilt in 40 Dörfern und Weilern, die nun über fließendes Wasser verfügen.

Dies zum Teil dank ihrer eigenen Hände Arbeit. Denn das Wasserprojekt der Seelsorgeeinheit basiert auf dem Grundgedanken, „dass es Hilfe zur Selbsthilfe sein will“, wie Manfred Lorenz betont. „Von uns kommt das Geld fürs Material, Graben, die Leitungen verlegen müssen unsere Partner dann schon selbst.“ Auf diese Weise seien seit 2002 schon viele Kilometer Leitungen verlegt worden. Leitungen, für die aus Markdorf die vom Peru-Kreis gesammelten Spenden geflossen sind – mehr als 284 000 Euro.

Die Bewohner von Tacta im Hochland von Peru weihen hier das frisch in Betrieb genommene Wasserreservoir ein. | Bild: privat

Bei Fachleuten lösen die Zahlen immer wieder großes Erstaunen aus. Für die verhältnismäßig kleine Summe von 100 Euro bekommt eine fünfköpfige Familie einen eigenen Trinkwasseranschluss. „Uns hat ein Wasserbauingenieur aus Lima versichert, dass ein staatliches Projekt um ein Vielfaches teurer wäre“, erklärt Kurt Rogalla. Diese Erfolgsgeschichte wäre aber nicht zu denken ohne die verlässlichen Stützen des Projekts vor Ort in Huancaray.

An erster Stelle nennt Manfred Lorenz den unermüdlichen Wassermeister Vidal Yupanqui Moran. Seine jahrelange Erfahrung habe ihn zum Experten gemacht. „Das Gelände ist schwierig“, so erläutert Kurt Rogalla, „da für den nötigen Wasserdruck zu sorgen, ist ganz gewiss nicht trivial“. Wassermeister Vidal Yupanqui Moran kümmere sich darüber hinaus auch darum, dass das Netz funktioniert. Anders als bei vielen anderen Leitungen im Land sei in und um Huancaray noch nichts versandet.

Abgerechnet wird stets bis auf den einzelnen Cent

Zu mindestens ebenso großem Dank ist man Padre Mario verpflichtet, dem Geistlichen in der Partnergemeinde und überaus sorgfältigen Verwalter des Projekts. Abgerechnet werde stets bis auf den Cent. Transparenz sei überaus wichtig bei derart großen Geldbeträgen. „Wir haben da hundertprozentiges Vertrauen“, erklärt Manfred Lorenz.

Mitglieder des Peru-Kreises (v. l.) auf einem Foto vor der Pandemie: Helga Konzet-Horn, Ann, Regina und Manfred Lorenz, Dorothea und Kurt Rogalla. | Bild: Jörg Büsche

Überhaupt sei Vertrauen ohnehin die Hauptsache bei einem solchen Projekt. Vertrauen können müssten indes auch die Spender aus Markdorf. Ihnen gegenüber betont der Peru-Kreis eines immer wieder: „Das gesamte Geld, das wir bekommen“, so Manfred Lorenz, „geht ohne jeden Abzug hinüber nach Huancaray und wird dort ausschließlich fürs Wasserprojekt verwendet“.

Und wenn die Peru-Kreis-Mitglieder nach Huancaray fliegen, um die Partner zu besuchen, dann bezahlen sie die Reise stets aus eigener Tasche.

Huancaray-Gruppe hat schon weitere Projekte in der Planung

Weitere Projekte stehen an. Aber die werden teurer, so erklärt Kurt Rogalla. Denn die Weiler und Dörfer, die nun mit Wasser versorgt werden sollen, sind noch entlegener, noch beschwerlicher zu erreichen. Überdies sei mit höheren Materialkosten zu rechnen.

Neuigkeiten aus Peru teilt Helga Konzet-Horn auf ihrer Inforamtionstafel in der St.-Nikolaus-Kirche mit. | Bild: Jörg Büsche