Fit und gesund zu bleiben ist in der dunklen Jahreszeit ein großes Thema. Besonders aufgrund des Coronavirus ist es im Herbst und Winter wichtiger denn je, seine Abwehrkräfte zu stärken, teilen die Veranstalter der neunten Markdorfer Gesundheitswochen mit. „Wir wollten Corona nicht in den Vordergrund stellen“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing und so habe man sich dafür entschieden, sich dem Immunsystem zu widmen.

Neue digitale Anmeldeplattform für alle Interessierten

Neu in diesem Jahr ist die digitale Anmeldeplattform. Wer sich für eine Veranstaltung interessiert, kann alle weiteren Informationen im Internet einsehen und sich dort auch direkt anmelden. Dafür greift das Team auf die Plattform des städtischen Jugendreferates zurück. „Einige Eltern kennen dieses Prozedere bereits von der Anmeldung ihrer Kinder beim Markdorfer Ferienkalender“, so Fieber. Auf der Seite werde für alle schnell sichtbar, welche Kurse es gibt, wann und wo sie stattfinden, was sie kosten und wie viele freie Plätze es gibt.

32 Anbieter aus verschiedenen Bereichen

Es finden Vorträge, Mitmach-Aktionen und Workshops statt. 32 gewerbliche, private und gemeinnützige Anbieter haben sich vom 12. bis 25. Oktober ein vielfältiges Programm überlegt. So bietet der TV Markdorf Nordic Walking und einen Lauftreff auf der neuen fünf Kilometer langen Übungsstrecke ab dem Waldparkplatz Gehau an.

Slow-Jogging-Schnupperstunden, Reaktiv Walking, Yoga und Nia stehen beim Wirthshof auf der Agenda. Nia bewegt den Körper, entspannt den Geist und kann am 24. Oktober bei einem Einsteiger-Workshop getestet werden. Vom 20. bis 24. Oktober findet die Yogawoche mit verschiedenen Vertiefungen statt.

Auch Yoga gehört zu den Gesundheitswochen. | Bild: Christiane Keutner

Gesundheitswochen punkten mit Vielfalt

Auch die Ernährung spielt eine Rolle. So bietet die Volkshochschule Bodenseekreis Kochkurse an und in der Hofschenke wird es eine Genusszeit angeboten. „Es ist schön, dass wir so eine Vielfalt haben“, sagt Lucie Fieber. So kann sich jeder Interessierte das für sich passende Angebot aussuchen und testen.