Markdorf vor 6 Stunden

Markdorfer Corona-Schnelltestzentrum wird sehr gut angenommen

1000 Tests an den ersten elf Tagen: Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist das Schnelltestzentrum in der Stadthalle gut ausgelastet. An sechs Tagen in der Woche kann man sich dort kostenlos testen lassen. Inzwischen hat der DRK-Ortsverein den Betrieb komplett übernommen.