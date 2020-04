Es soll der schönste Tag im Leben werden, seit Monaten laufen die Vorbereitungen, der Termin beim Standesamt steht, die Location ist gebucht, die Gäste eingeladen und dann...“dann kam die Ausgangsbeschränkung“, sagt Alexander Keller, der Ende Mai seine Verlobte Bianca Seifert heiraten wollte.

Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar, er ist Dirigent im MV Ittendorf, sie im Vorstand des MV Deggenhausen-Lellwangen aktiv. Für den 22. Mai war die standesamtliche Trauung in Markdorf terminiert, dann für den 30. Mai die kirchliche Zeremonie in Lellwangen und anschließend die große Feier mit rund 100 Leuten im Bürgerhaus Ittendorf.

Bianca Seifert und Alexander Keller sind in den Musikvereinen Deggenhausen-Lellwangen und Ittendorf aktiv. | Bild: Privat

„Wir haben uns relativ schnell damit auseinandergesetzt, dass es bis zur unserer Hochzeit zeitlich eng werden könnte“, sagt Alexander Keller. Als dann die Absage von der Stadt kam, dass sie im Bürgerhaus nicht feiern könnten, wurde es ernst. „Es wäre aber auch an vielen weiteren Sachen gescheitert“, so Alexander Keller. Kein Catering, kein Fotograf und wer möchte sich schon ohne Familie im Standesamt das Ja-Wort geben?

Nur vier Personen dürfen ins Trauzimmer

Denn im Standesamt gelten klare Regelungen. Die Personenzahl ist auf das Brautpaar und höchstens zwei weitere Personen minimiert. Im Trauzimmer wird der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen eingehalten. „99 Prozent der Brautpaare wollen natürlich mit mehr Gästen als nur den Trauzeugen heiraten“, sagt der Markdorfer Standesbeamte Norbert Klöck. Aktuell werden alle Trauungen, die bereits angemeldet und terminiert sind, durchgeführt.

Standesbeamter Norbert Klöck | Bild: Ganter, Toni

Neue Termine werden laut Klöck nicht ausgemacht. „Daher hält sich die Anfrage nach Trauterminen in Grenzen. Sobald sich etwas an der aktuellen Lage ändert, werden wir wieder Anmeldungen der Eheschließung vornehmen“, so der Standesbeamte. Für die Zeit bis September liegen 21 Anmeldungen vor. Zwei Paaren haben den eigentlichen Termin auf unbestimmte Zeit verschoben, so Klöck.

Kirche und Feier werden auf Ende Oktober verlegt

Eins davon sind Alexander Keller und Bianca Seifert. „Am Anfang waren wir schon sehr enttäuscht, aber die ganzen Maßnahmen machen Sinn“, sagt der 30-Jährige. Daher hätten sie die Sache schnell abgehakt und planen die kirchliche Trauung und die Feier „vorsichtig auf hoffentlich Ende Oktober“. Die standesamtliche Trauung soll dagegen so schnell wie möglich stattfinden, sobald die Beschränkungen gelockert werden.

Pfarrer Hund und Wagner haben Verständnis für Verschiebungen

Bei Pfarrer Ulrich Hund stehen die ersten Trauungen im Mai an. „Ein erstes Paar hat die Trauung schon auf September verlegt. Bei den anderen warten wir noch, ob es möglich sein wird oder wie die Paare angesichts der ungewissen Situation entscheiden“, so Hund.

Kristina Wagner | Bild: Jörg Büsche

Auch bei Pfarrerin Kristina Wagner haben die Brautpaare, die in den nächsten Wochen ihre Hochzeit geplant hatten, ihre Feier auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. „Die meisten möchten ihre Hochzeit in einem größeren Kreis feiern“, so Wagner.