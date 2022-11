von Thomas Kapitel

Bei der Stadtverwaltung hat man bereits reagiert, als vor vier Wochen die ersten Alarmsignale von der Bundesregierung in Form einer Verordnung mit dem Behörden-Kürzel „EnSikuMaV“ kamen. Wie Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing berichtet, setzten sich Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel, Bürgermeister Georg Riedmann und sie sich zusammen und suchten nach Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Ergebnis: Die Straßenbeleuchtung bleibt bis 23 beziehungsweise 24 Uhr, wird aber von der Weihnachtsbeleuchtung abgekoppelt, die ab 22 Uhr ausgeschaltet wird.

Keine Weihnachtssterne an der Bundesstraße 33

Was komplett eingespart wird, sind die Sterne an den Straßenlaternen in der Ravensburger Straße. „Ein kleines Zugeständnis“, sagt Lucie Fieber. „Die Durchgangsstraße ist ja sowieso beleuchtet und die Autofahrer werden das wohl nicht vermissen.“ Dafür halte man an der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt fest. Das sei zu rechtfertigen, da man sie seit Jahren schrittweise auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgestellt habe.

An der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wird laut Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing, festgehalten. | Bild: Ganter, Toni

Lucie Fieber sagt zu der Entscheidung: „Sonst würde das Vertraute, Heimelige, Vorweihnachtliche in der Innenstadt fehlen – und das wäre sehr schade.“ Die Umstellung der Lichterketten auf LED, einschließlich der Giebelbeleuchtungen, sei schon eine ordentliche Investition gewesen, sagt Lucie Fieber. Davon profitiere Markdorf nun umso mehr.

Im Rathaus gilt seit rund vier Wochen eine Dienstvereinbarung, nach der die Raumtemperatur in den Büros bei 19 Grad eingeregelt ist. „Das ist warm genug und man kann ja noch eine Weste anziehen“, sagt Lucie Fieber. Im Bauhof, wo man auch viel körperlich arbeitet, sind es 18 Grad. Zudem sind alle rund 300 städtischen Mitarbeiter aufgerufen, beim Händewaschen kaltes Wasser zu nehmen.

Rathaus, 21.30 Uhr: Einsam wacht nur das Flurlicht. Vielleicht ist wer am Tagen oder Putzen. | Bild: Thomas Kapitel

Extra Zeitschaltuhren im Einkaufszentrum Proma

Im Einkaufszentrum Proma geht um 22 Uhr die Außenbeleuchtung aus. „Das ist jetzt so vorgegeben, das setzen wir um“, sagt Nico Schneider, der im Proma zwei Herrenbekleidungsgeschäfte führt und Manager des Einkaufszentrums ist. „Wir haben dafür Zeitschaltuhren einbauen lassen. Obwohl ich das ein Armutszeugnis finde, weil ich diese Politik und diese Situation nicht nachvollziehen kann.“

Im Proma wurden Zeitschaltuhren eingebaut, wie Einzelhändler Nico Schneider berichtet. | Bild: Claudia Wörner

Die Geschäfte selber mit ihren Schaufenstern im Einkaufszentrum drin, da gilt die Regelung mit den Schaufenstern und 22 Uhr nicht. Die Zugänge zu den einzelnen Geschäften ebenfalls. „Man darf ja jetzt die Ladentüren nach außen nicht mehr offenlassen. Auch das betrifft uns im Proma nicht.“ Die generell gestiegenen Energiekosten machen Nico Schneider dagegen schon Sorgen. „Die Abrechnung für diese Zeit jetzt wird erst nächstes Jahr kommen. Das wird man dann wahrscheinlich schon deutlich merken.“

Am anderen Ende der Innenstadt hat Helmut Schweizer von „Des & Sell“ in der Marktstraße seine Zeitschaltuhr auf 22 Uhr vorgedreht. „Ich habe immer schon so eine Uhr und mit HQI-Leuchtmitteln auch einen recht sparsamen Verbrauch“, sagt Schweizer. „Bisher hatte ich die Lichter bis 0.30 Uhr an. Der ‚Lichtblick‘ nebenan hat bis 1 Uhr auf und die Gäste, wenn sie rausgehen zum Rauchen, schauen gerne bei uns ins Schaufenster.“ Mit 22 Uhr kann er aber vorübergehend leben.

Bei Helmut Schweizer von „Des & Sell“ ist das Schaufenster sonst bis nach Mitternacht hell, jetzt ist um 22 Uhr Schluss. | Bild: Thomas Kapitel

In den Kirchen bleibt es innen hell

Der Turm der St.-Nikolaus-Kirche wird nachts nicht mehr angestrahlt. „Darauf konnten wir uns mit der Stadt auch relativ schnell einigen“, sagt der katholische Pfarrer Ulrich Hund. Und man habe sich im Seelsorgeteam wie im Pfarrgemeinderat erneut mit der Einsparung von Strom und Wärmeenergie beschäftigt. Das Erzbistum habe Maximen herausgegeben, die ermutigen, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. „Man muss dabei aber überlegen, wo es Sinn macht“, erläutert Pfarrer Hund.

Pfarrer Ulrich Hund berichtet, dass man sich im Seelsorgeteam wie im Pfarrgemeinderat erneut mit der Einsparung von Strom und Wärmeenergie beschäftigt hat. | Bild: Jörg Büsche

Die Kirchen in Bergheim und Kluftern hätten relativ neue Heizungen, da schaue man derzeit, inwiefern sie sich herunterregeln lassen. In den Pfarrhäusern wolle man Flure und Treppenhäuser weniger heizen, aber in den Büros keine Mitarbeiter im Kalten sitzen lassen und auch bei den Gottesdiensten das Licht nicht herunterfahren – schließlich habe man die vergangenen Jahre fast alles auf LED-Leuchtmittel umgerüstet. Und es werden auch nicht weniger Christbäume in der Kirche leuchten. „Da haben wir die Anzahl der Bäume in den letzten Jahren schon reduziert.“

Frieren muss weder der Gottesdienst-Besucher noch der Mitarbeiter

Noch ist die evangelische Kirche nachts außen angeleuchtet. „Das wird von der Stadt geregelt und ist wohl auch nicht einfach, wegen dem Kindergarten nebenan“, sagt Tibor Nagy, Pfarrer der evangelischen Gemeinde. Ansonsten schaue man noch strenger als vorher, dass kein unnötiges Licht brennt. Schließlich habe schon länger auf LED-Beleuchtung umgestellt.

In den Büroräumen der Kirchengemeinde sei die Heiztemperatur generell auf 20 Grad heruntergeregelt, so Pfarrer Tibor Nagy. | Bild: Jörg Büsche

„In der Kirche sitzen wir weiterhin nicht im Dunkeln und werden auch nicht bei Kerzenschein unsere Gottesdienste abhalten“, sagt Tibor Nagy. Allerdings sei die Heizung in der Kirche noch aus. „Hier kommt uns der warme Oktober zugute.“ Auch den großen Saal des Gemeindehauses heize man derzeit noch nicht. In den Büroräumen der Kirchengemeinde sei die Heiztemperatur generell auf 20 Grad heruntergeregelt: „Aber unsere Mitarbeiter haben alle ihren eigenen Thermostat im Büro und können das selber regeln. Frieren muss keiner“, so Tibor Nagy.