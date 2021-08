Der Tipp kam aus dem Tettnanger Rathaus. Dorthin hatte sich SWR-Fernsehregisseur Jo Müller gewandt, um für seine „Expedition in die Heimat“ einen Hundebesitzer zu finden. Lautet das Thema der morgen Abend ausgestrahlten Folge doch „Am Bodensee mit Hund“. Dem Fernsehmann schwebten aber nicht x-beliebige Frauchen oder Herrchen vor. Ein bisschen besonders, etwas interessanter als andere durften sie ruhig sein. So wie die Betreiber einer Hundepension in Bodolz – so wie der Chef der Pfänderbahn und sein Dalmatiner – so wie der Maler Hendrik Tuttlies, der seine beiden Jagdhunde Coffee und Aurora regelmäßig an den Strand führt. Wo die beiden Vierbeiner Auslauf haben, Tuttlies aber Ideen für neue Bildmotive findet. Allzu überrascht scheint er übrigens nicht, dass man ausgerechnet ihn ausgesucht hat. „Ich bin auch in der Stadt viel unterwegs, sammle Eindrücke – und spreche mit Menschen.“ Seine Bilder habe er auch schon auf dem Wochenmarkt präsentiert.

Tulliese malt abstrakt, gibt dem Betrachter aber immer Orientierung. | Bild: Jörg Büsche

SWR-Moderatorin Annette Krause und ihre Mischlingshündin Frida haben den Maler und seine beiden Hunde nicht nur auf Strandspaziergängen am See und an der Argen begleitet. Die Moderatorin hat Hendrik Tuttlies auch daheim in seinem alten Tettnanger Stadthaus besucht. Dort zeigte er Wohnräume, Garten, Küche und Atelier – auch wie und woran er gerade arbeitet.

Dass er, der Anfang 40 seine eigene Werbeagentur verkauft hat, um in Kanada Grundstücke zu verkaufen, fand Regisseur Jo Müller ausgesprochen spannend. Ebenso die Frage, was Hendrik Tuttlies und seine Frau nach 25 Jahren in einer Wildnisidylle mit prachtvollem Anwesen, eigenem Strand samt Motorjacht wieder an den Bodensee zurück gebracht hat. „Am liebsten würde er einen Spielfilm darüber drehen“, erzählt Tuttlies schmunzelnd.

Hendrik Tullies‘ Atelier in Tettnang. | Bild: Jörg Büsche

Wobei für die Folge „Am Bodensee mit Hund“ nur wenige Einstellungen mit dem Tettnanger Maler geplant sind. Großer Aufwand wurde trotzdem betrieben, so berichtet er. Vor einigen Wochen sei das achtköpfige Aufnahmeteam mit vier Vans angerauscht. Gedreht wurde von 9 bis 17 Uhr. Wieder und wieder die gleichen Szenen, bis Ton und Bild optimal zusammenpassten. „Das habe ich mir ganz anders vorgestellt.“ Großen Spaß habe es trotzdem gemacht.

„Am Bodensee mit Hund“ wird am Freitag, 13. August um 20.15 und am Montag, 16. August um 15 Uhr im SWR ausgestrahlt – Dauer: 45 Minuten.