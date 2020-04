Liebe Bürgerinnen und Bürger von Markdorf, als sich am letzten Mittwochnachmittag die Bundesregierung auf eine Lockerung zahlreicher Maßnahmen verständigt hatte, konnte ich ein Aufatmen in weiten Teilen der Stadt spüren. Endlich ist ein wenig Licht am Horizont! Fast alle können nun besser einschätzen, wie lange wir noch abwarten und uns einschränken müssen.

Es ist ein Vertrauensbeweis an die Bundesbürger, denn nach den Fallzahlen ist die schrittweise Öffnung von Geschäften und Schulen ein Wagnis, das viel Verantwortungsbewusstsein von uns allen abverlangt.

Lassen Sie uns den Einstieg in die Normalität gemeinsam und behutsam angehen. Und erfreuen wir uns an den kleinen Dingen, die wir in den letzten vier Wochen so sehr vermisst haben. Rückblickend auf den Höhepunkt der Corona-Einschränkungen möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen: an die Ärzte, Sanitäter, Pflegekräfte, Apotheker, Hörgeräteakustiker, Optiker und medizinische Gesundheitsdienstleister, deren wichtigstes Ziel unser körperliches Wohlergehen ist, für das geistige Wohlergehen haben unsere Pfarrer den Kontakt zu Ihnen über Internet und Facebook gehalten, ein herzliches „Gott vergelt´s“ an dieser Stelle, an die Inhaber und Mitarbeiter von den systemrelevanten Geschäften wie Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Postdienstleistung, Banken und Sparkassen.

Sehr glücklich war ich über die Entscheidung, dass wir unseren Wochenmarkt regelmäßig durchführen durften – hier auch mein herzliches Dankeschön an alle Marktstand-Betreiber, dass sie mit ihren frischen, regionalen und so farbenfrohen Waren, uns ein Treffpunkt, Austausch und Trost in dieser schwierigen Zeit waren.

Die Landwirtschaft konnte ihren Betrieb fortsetzen, die Hofläden haben uns mit frischer Ware versorgt. Und wie dankbar sind wir auch, dass unsere Baumärkte und Gärtnereien uns mit Farbe, Holz, Erde und Pflanzen für das Heim, den Garten und Balkon versorgten. Für die Betriebe war es sehr wichtig, dass sie ihren Kontakt zum Steuer- und Unternehmensberater, zum Anwalt und den Versicherungen halten konnten, die bei Anträgen für Kurzarbeit, Soforthilfe oder Darlehen wesentliche Unterstützer waren.

Auch die Mobilität wird aktuell von Corona geprägt: die Tankstellen erfreuen uns mit den günstigsten Spritpreisen seit langem, immerhin die KFZ-Werkstätten konnten die Dienstleistungen in der Zwischenzeit aufrecht erhalten und Bus und Bahn sowie Taxis ermöglichen uns im Rahmen der geltenden Notfahrpläne die Beweglichkeit.

Ausgesprochen dankbar bin ich auch für die zahlreichen Unterstützungen, vor allem aus dem Landratsamt sowie durch den Austausch mit meinen Bürgermeisterkollegen im Landkreis als auch unseren Gemeinderatsmitgliedern. Aber auch die Institutionen wie die IHK Bodensee-Oberschwaben, der Handelsverband Südbaden, die Handwerkskammer Ulm, die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis: Allen danke ich für die große Unterstützung. Gemeinsam bewegen wir viel und arbeiten vertrauensvoll zusammen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, ein großer Wermutstropfen bleibt noch auf unbestimmte Zeit: leider dürfen die Gastronomiebetriebe noch nicht öffnen. Auch wenn es hierfür manches Argument gibt: Viele Betreiber stehen vor existenziellen Sorgen. Daher bitte ich Sie, diese zu unterstützen. Sie finden im unteren Teil der Seite alle Telefonnummern und Kontaktdaten, wie Sie Bestellungen vornehmen können.

Auch unsere Gastgeber und Hotels dürfen Ihre Unterkünfte nur an die wenigen Geschäftsreisenden vermieten, die noch unterwegs sind. So bleibt praktisch das komplette Frühjahrsgeschäft aus, damit werden unsere Gastgeber und Tourismusbetriebe vor eine gewaltige Herausforderung gestellt.

Ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin so geduldig und verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen, um dann von den nächsten Lockerungen zu profitieren.

Bleiben Sie bitte gesund!