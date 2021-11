Angebote gebe es überaus viele in Markdorf, erklärt Marco Fandel: Fast jeder, der Hilfe brauche, der bekomme sie auch. Im Mehrgenerationenhaus, im Rathaus oder von den kirchlichen Einrichtungen beziehungsweise in der Tafel. Das Problem aber sei, dass längst nicht alle Bedürftigen um diese Hilfestellungen wissen. „Und manche trauen sich einfach nicht, ins Rathaus zu gehen.“ Vor allem diesen Menschen möchte Fandel Brücken bauen, beziehungsweise den Gang zu den Behörden abnehmen.

Markdorf Der Besuch der Kindergärten wird in Markdorf teurer. Wie tief die Eltern in die Tasche greifen müssen, bemisst sich am Familieneinkommen Das könnte Sie auch interessieren

Marco Fandel ist der neue Demografiebeauftragte der Stadt. Von Bürgermeister Georg Riedmann, Hauptamtsleiter Klaus Schiele und von Vertretern des Gemeinderats wurde er nun öffentlich vorgestellt. Seine Arbeit hat er schon Anfang September begonnen. „Und ich konnte auch schon einigen zur Seite stehen“, erklärte Fandel beim Pressegespräch im Nebenraum der Stadthalle.

Sein erstes Ziel: bekannter werden

Noch müsse er auf die Menschen zugehen. Noch habe sich in Markdorf nicht herumgesprochen, dass da jemand ist, der – insbesondere ältere Menschen – berät, wenn es um soziale Teilhabe geht und wenn es beim Bewältigen des Alltags hapert und Unterstützung Not tut. Oder wenn die Öffentlichkeit auf etwas aufmerksam gemacht werden soll, wovon die Älteren in besonderem Maße berührt sind. Doch hofft Fandel, dass sich das bald ändert. Er zeigt sich zuversichtlich. „Der Name für mein Ehrenamt mag etwas sperrig sein“ – längst nicht allen erschließt sich auf Anhieb, was ein städtischer Demografiebeauftragter macht. Fandel will Schritt für Schritt vorgehen: „Ich laufe über den Wochenmarkt, auf die Straße, in die Seniorenrunden, da wird mein Gesicht den Leuten mit der Zeit schon vertrauter.“ Und er will mit sozialen Einrichtungen, mit Vereinen und den Kirchen zusammenarbeiten.

Vor fünf Jahren wurde Stelle beantragt

Fünf Jahre hat es gedauert, bis die Stelle des Markdorfer Demografiebeauftragten geschaffen wurde. Der Impuls kam von der Freie-Wähler-Fraktion im Gemeinderat. Sie wünschte sich einen ehrenamtlich arbeitenden Seniorenbeauftragten. Ein Grund für die lange Wartezeit war, dass die Stadt anfangs die Entwicklung einer privaten Projekt-Initiative abwarten wollte, erklärte Bürgermeister Riedmann. Rat und Tat wollte auch sie anbieten. Am Ende habe sich das Projekt dann aber doch nicht etablieren können.

Hauptaugenmerk liegt auf Senioren

Marco Fandel erklärt: „Mein Thema sind zunächst die Senioren.“ Es seien nur die Älteren, für die es bisher in Markdorf keine eigene Anlaufstelle gebe. Kinder, Jugendliche, Migranten, Menschen mit Beeinträchtigungen haben je eigene Ansprechpartner. Wo die Bedürfnisse der Senioren liegen, das haben unterdessen Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten ermittelt – nicht zuletzt mit Unterstützung des Mehrgenerationenhauses.

Andreas Lange liefert wissenschaftliche Grundlagen für die Arbeit des neuen Demografiebeauftragten. | Bild: Jörg Büsche

Arbeit mit Helfern Bei der Frage, wie wem zu helfen sein wird, hat Markdorfs neuer Demografiebeauftragter von vielen Seiten Antworten bekommen. Unterstützung gab es vom Mehrgenerationenhaus, durch wissenschaftliche Erhebungen von Hochschulstudenten. Ein weiterer Baustein sind die Untersuchungen, die der Sozialwissenschaftler Andreas Lange in Markdorf vornimmt. Der Hochschullehrer hat sich bei seinen Arbeiten auf das Forschungsfeld Familien und Generationen-Miteinander spezialisiert. Er betrachtet diesen Bereich in der Dynamik des sozialen Wandels.

Nun wird genetzwerkt

In den kommenden Monaten geht es in erster Linie ums Knüpfen von Netzen. Auch das sei ihm aus seinem Berufsleben in der Luft- und Raumfahrtindustrie bestens vertraut, auch weil er in der Forschung gearbeitet habe. „Da kann man auch nicht alles selbst machen, ist auf gute Mitarbeiter angewiesen und muss die richtigen Leute zusammenbringen.“ Eben das ist es, was Marco Fandel als seine Hauptaufgabe als Demografiebeauftragter betrachtet. „Klären, wo die Bedürfnisse sind, anschließend die passenden Anlaufstellen vermitteln.“

Oberteuringen Fünf Stunden täglich wird getestet: So sieht die Arbeit in einer Corona-Schwerpunktpraxis aus Das könnte Sie auch interessieren

Demografiebeauftragter im Homeoffice

Noch arbeitet Fandel daheim. Noch hat er kein eigenes Büro. Umso wichtiger sei, dass ihn die Menschen erreichen. Auch die, die mit dem Begriff „Demografiebeauftragter“ derzeit noch wenig verbinden. Und auch diejenigen möchte Fandel ansprechen, die sich noch gar nicht vorstellen können, dass sie Unterstützung finden können.

Marco Fandel will auf die Menschen in Markdorf zugehen. | Bild: Jörg Büsche

Auf Stellenauschreibung reagiert

Ihm sei die Anzeige aufgefallen. Die Anzeige, in der die Stadt das Aufgabenprofil eines Demografiebeauftragten umrissen hat. „Ich fand es spannend“, sagt Marco Fandel. Und ihn habe die Herausforderung gereizt. Zumal er sich, seitdem er selbst Rentner ist, um soziale Themen gekümmert habe. Fandel engagierte sich im Mehrgenerationenhaus. Vom Handwerks-Kurs für Kinder bis zum Digitalisierungs-Angebot für Senioren reichte die Palette. „Dafür werde ich nun wohl keine Zeit mehr finden“, ist ihm klar. „Demografiebeauftragter ist ein Fulltime-Job“. Fandel weiß: „Da kommt noch viel auf mich zu.“ Von Seiten der „weniger Forschen“, wie Dietmar Bitzenhofer von den Freien Wählern formuliert. Kerstin Mock, CDU, bestätigt das mit der Statistik: „Der Anteil der Senioren in unserer Gesellschaft wächst.“