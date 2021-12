Markdorf vor 3 Stunden

Manches bewilligt, manches abgelehnt: Das sind die Wünsche der Fraktionen für den Markdorfer Haushalt 2022

Im Gemeinderat gingen die Beratungen für den Haushaltsplan 2022 der Stadt in die dritte Runde. Diesmal hatten die Stadträte das Wort: Die Fraktionen konnten ihre Anträge einbringen. Was ging durch, was nicht? Hier ein Überblick der Wunschliste an Kämmerer Michael Lissner