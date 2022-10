von Jörg Büschemarkdorf.redaktion@suedkurier.de

So klingt Erleichterung. „Endlich wieder Ausstellung!!“, annoncierte der Verein „Modellbahnfreunde Markdorf“ seine jüngste und inzwischen 33. Ausstellung in der Stadthalle. „Es wurde auch höchste Zeit“, erklärte Mathias Fetscher, Vorsitzender der Markdorfer Modellbahner am Samstag, dem ersten Tag der Ausstellung. Üblicherweise ist er den Anbietern gewidmet. Händler, aber auch Hobby-Modelleisenbahner zeigen, was sie verkaufen möchten. Und selbst wenn sich die Suche nach Schnäppchen, nach Lok- und Waggon-Raritäten auch bei diesem Steckenpferd längst ins Internet verlagert hat: Ausgefallenes, Besonderes lässt sich noch entdecken. Die Verkaufsstände weichen dann den Modelleisenbahnlandschaften, die am Sonntag nicht nur Sammler und Bastler, sondern das breite Publikum anziehen.

Heikle Operation am offenen Tunneleingang, vorgenommen von Philipp Strauch und Jens Seeberger. Klaus Köhler schaut zu. | Bild: Jörg Büsche

Höchste Zeit, wie Mathias Fetscher erklärte, ist es vor allem deshalb für die Modellbahnfreunde geworden, weil die pandemiebedingte zweijährige Ausstellungspause die Nachwuchsarbeit des Vereins erschwert hat. „Es war ein Auf und Ab“, blickt Fetscher auf die Lockdowns zurück. Wenn niemand in den Vereinskeller unterm Pestalozzi-Kindergarten darf, rollen dort keine Züge, werden dort keine Modellbahnen gebaut, kommen keine Jugendlichen und keine Kinder, erklärt der Vorsitzende. Er räumt ein, dass Corona wie so vielen anderen Freizeitbeschäftigungen auch dem Eisenbahnmodellbau einen gewissen Auftrieb beschert haben könnte. Heimwerken, Puzzeln und Co haben ja auch vom Zwang, zu Hause zu bleiben profitiert. Nachhaltig wirken die Trends aber erst, wenn sie länger anhalten. Und dafür bedarf es zusätzlicher Motivation, erklärt Fetscher. „Was man in der Gruppe macht, macht viel mehr Spaß, als es allein daheim machen kann.“

Bild: Jörg Büsche

Maximilian hat wenig Zeit. Der Elfjährige muss den Interregio-Express nach Lindau betreuen. Das macht er am Handy, was ihm großen Spaß macht. „Wenn ich mit dem Finger nach oben wische, fährt er los“, erklärt Maximilian. Wischt der Finger zur Seite, wechselt der Doppeldecker die Spur.

Seit den Sommerferien sei er in einer der vier Jugendgruppen im Vereinslokal. Doch Eisenbahnen interessieren ihn eigentlich schon immer. Und Modellbahnen habe er schon bei seinem Großvater bestaunt.

Frank Holbauer darf assistieren, wenn Max ein Modellbahn-Haus baut. | Bild: Jörg Büsche

Die Konstellation Großeltern-Enkel begegnet öfter bei den Modellbahntagen in der Stadthalle. Sigrid und Gunnar Späth besuchen zusammen mit ihrem Enkel den Verkaufsschausamstag. An dem immerhin schon die Züge auf den vereinseigenen Landschaften ihre Kreise ziehen. Dort kann Klein-Gunnar im Betrieb sehen, was sein Großvater schon vor etlichen Jahren in Kisten verpackt hat. „Es funktioniert aber immer noch“, erklärt Gunnar Späth erfreut.

Das Internet sei voll mit Angeboten, erklärt Norbert Scholz, Modellbahn-Händler aus Heidenheim. Dort bieten jene Anlagen und Lokomotiven an, die per Erbmasse auf sie gekommen seien. Und viele hätten keine Ahnung, welch seltenes Sammlerstück sie gänzlich unter Preis anbieten, erklärt Scholz, dessen Verkauf sich am Vormittag nur sehr schleppend angelassen hat. „Wenn das so bleibt, komme ich nächstes Mal nicht mehr“, sagt er – nach mehr als 15 Jahren inklusive Coronapause.

Endlich wieder Modellbahn! Zu sehen waren die Miniaturzüge am Wochenende in der Markdorfer Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche

Nicht unter Preis hat Ralf Polzin seine neue Modell-Lok erstanden. Ein Schnäppchen sei es trotzdem. „Eine Dampflok der Baureihe 52, ein Kriegsmodell ohne Windleitbleche“, erklärt der Modelleisenbahnfreund aus Weingarten. Die Windleitbleche wurden weggelassen, um Metall zu sparen, erläutert er weiter. Sein dreijähriger Enkel Noah schaut sich das gute Stück im Karton ganz genau an. „Ich bin das erste Mal hier“, erklärt Polzin. Das Angebot und die Atmosphäre gefallen ihm: „Wir werden wohl wieder kommen.“