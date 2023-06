Im Jugendcafé Zepp in Markdorf ist Lisa Trapp seit Oktober als Jugendbegleiterin tätig. Angestellt beim Jugendamt des Landratsamts Bodenseekreis ist die Jugendhilfe im Strafverfahren der zweite Aufgabenbereich der Sozialarbeiterin.

Für Lisa Trapp ist es die erste Stelle nach dem Studium der Sozialen Arbeit an der Dualen Hochschule in Stuttgart mit Schwerpunkt Soziale Dienste in der Justiz. Die Praktikumsphasen absolvierte sie bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe in Konstanz. „Junge Menschen zu begleiten ist für mich unheimlich schön“, sagt die 24-jährige Rheinland-Pfälzerin über ihren Beruf.

Gemeinsam eine Lösung für Probleme finden

Häufig extrem komplexe Probleme Stück für Stück herunterzubrechen und gemeinsam mit den Jugendlichen zu lösen, gefällt ihr besonders an ihrer Arbeit. „Ziel ist immer, dass sich für den jungen Menschen etwas in seinem Leben verbessert.“ Dabei wird immer individuell reflektiert, wo der Weg hinführen soll. Wichtig ist Lisa Trapp die Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. „Das heißt, ich unterstütze den Jugendlichen dabei, es selbst zu schaffen“, erläutert sie.

Jugendbegleitung im Zepp Im Jugendcafé Zepp in Markdorf, Zeppelinstraße 7, bietet Jugendbegleiterin Lisa Trapp jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr eine offene Sprechstunde für Jugendliche. Darüber hinaus vereinbart die Sozialarbeiterin auch individuelle Termine. Kontakt: Lisa Trapp, Landratsamt Bodenseekreis, Albrechtstraße 75, 88045 Friedrichshafen, Telefon 07541 2045450, E-Mail lisa.trapp@bodenseekreis.de.

Kontakt erfolgt über die Schulsozialarbeit

Der Kontakt der Jugendlichen zur Jugendbegleiterin erfolgt häufig über die Schulsozialarbeit. Manche würden sich aber auch selbst bei Lisa Trapp melden und ab und zu erfolge der Kontakt auch über die Eltern. „Grundsätzlich haben alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Recht auf eine anonyme Beratung“, erklärt die Sozialarbeiterin. Ob die Eltern eingeschaltet werden, ist individuell ganz unterschiedlich. Manchmal reicht bereits ein Gespräch.

Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Jugendbegleitung über mehrere Monate oder sogar Jahre involviert ist. Lisa Trapp unterstützt die Jugendlichen zum Beispiel beim Finden einer eigenen Wohnung, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, bei Suchtproblemen oder bei Stress mit den Eltern. Dabei verweist sie bei Bedarf auch an andere Stellen wie die Berufsberatung, empfiehlt den Weg zu einem Psychologen oder vermittelt einen Betreuungshelfer.

Offene Sprechstunde jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr

Jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr bietet Lisa Trapp im Zepp eine offene Sprechstunde. Darüber hinaus gibt es individuell vereinbarte Termine mit den Jugendlichen, sodass die Jugendbegleiterin zwei bis drei Mal pro Woche vor Ort in Markdorf ist. „Der Weg ins Zepp ist für die Jugendlichen angenehmer und niedrigschwelliger als ins Jugendamt nach Friedrichshafen“, weiß Lisa Trapp. Gute Erfahrungen hat sie mit gemeinsamen Spaziergängen. „Dabei kann man sich ganz angenehm unterhalten und das Gespräch ist nicht so konfrontativ, wie wenn man sich gegenüber sitzt“, so ihre Erfahrung.

Grundsätzlich schätzt sie die persönlichen Termine im Gegensatz zu Online-Beratungen, die während der Corona-Pandemie lange die einzige Möglichkeit waren. „Soziale Arbeit lebt vom persönlichen Kontakt, vom miteinander reden und von der Interaktion.“ Aktuell begleitet sie etwa zehn Jugendliche aus Markdorf, Bermatingen, Oberteuringen und Heiligenberg. Wenn möglich möchte sie künftig noch mehr in die mobile Jugendarbeit gehen und Präsenz im Sozialraum zeigen, um Kontakte zu Jugendlichen zu knüpfen. „Die Überwindung jemanden anzurufen sinkt, wenn man die Person schon kennt und bereits einmal mit ihr gesprochen hat.“

Trapp möchte Gespräche auf Augenhöhe führen

An ihrer Fachrichtung Soziale Dienste in der Justiz gefällt Lisa Trapp, dass sie Menschen immer wieder dort abholen kann, wo sie gerade sind. „Ich treffe ganz unterschiedliche Menschen. Jeder bringt etwas anderes mit, ich muss immer wieder aufs Neue schauen, wie ich unterstützen kann und erlebe auch Grenzen“, schildert sie. So sei kein Tag wie der andere, was ihre Arbeit spannend mache. Ihr junges Alter sieht Lisa Trapp eher als Vorteil. „Ich glaube, dass ich authentisch bin und eine offene Art habe.“ So fällt es ihr leicht, einen Zugang zu den Jugendlichen herzustellen und ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen.