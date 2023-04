Angespannte Ruhe im Klassenzimmer, in dem 19 Schüler des Leistungskurses Deutsch sitzen. „Handys nach vorne, auch Zweithandys“, ordnete Roger Brand an. Das Gesicht des stellvertretenden Gymnasialdirektors spiegelte weit mehr Freundlichkeit, als sein strenger Tonfall verhieß. Alle elektronischen Hilfsmittel mussten abgegeben werden.

„Den Werkvergleich vom Hochstapler und vom Verschollenen haben wir ja ausgiebig vorbereitet, sogar zwei Klausuren darüber geschrieben. Da war für mich die Wahl klar.“Anna Berlinger, 19 Jahre | Bild: Jörg Büsche

„War o. k. Insgesamt – ich fand es machbar. Ausgewählt hab‘ ich das dritte Thema gewählt mit den Metaphern. Eigentlich hatte ich mir ja was anderes erhofft.“Moritz Danckert, 19 Jahre | Bild: Jörg Büsche

Drei Themen stehen zur Auswahl

Während sich auf dem Lehrerpult die Handys noch mehren, sich daneben die Rucksäcke und Taschen der Schüler weiter ansammelten, lagen die erlaubten Hilfsmittel für die Deutsch-Klausur längst auf den Tischen der Prüflinge, sorgsam gestapelt. Das allbekannte Rechtschreibwörterbuch fand sich genau in Griffnähe wie die Lektüretexte für die literarischen Themen.

Dieses Mal lag einmal kein Goethe-Faust da, stattdessen Bücher von Thomas Mann und Franz Kafka. Dessen „Verschollenen“ galt es die „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ erörternd entgegenzustellen. Alternativ konnten die 19 Schüler auch Gedichte vergleichend interpretieren: die „Nacht“ des Romantikers Ludwig Tieck und „Fremde“ von Rose Ausländer. „Und dann ist da ja auch noch das Erörtern eines Sachtextes möglich“, erklärte Roger Brand. Das Thema hier lautete „Warum wir eine Ethik der Metapher brauchen?“

„Den Felix Krull von Thomas Mann und Kafkas Verschollenen habe ich ausgewählt. Für mich war‘s die letzte schriftliche Prüfung. Hoffentlich hat es geklappt.“Lea Märtzschker, 19 Jahre | Bild: Jörg Büsche

„Ich habe den pragmatischen Text erörtert. Beim ersten Lesen fand ich ihn schwierig, nach nochmaligem Durchlesen ist er mir sehr schlüssig erschienen.“Lorenzo Morreale, 19 Jahre | Bild: Jörg Büsche

Zentrale Themenvergabe hat ihre Tücken

Direktorin Diana Amann wirkt etwas überrascht, als ihr Stellvertreter beim Pressegespräch im Rektorat das Metaphern-Thema aufzählt. Zur Aufgabe selbst sagt sie jedoch nichts. Aber dann kommt: „Ich sehe da schon ein Problem, wenn unser Abitur so stark zentralisiert wird.“ Gleiche Aufgaben für alle bedeute, dass viel mehr auf Transferleistungen gesetzt werden muss – aufs Übertragen des an einem Beispiel Erlernten, auf Beispiele, denen die Schüler zuvor noch nicht begegnet sind.

Die nächsten Abiturtermine Die nächste schriftliche Abiturprüfung ist am Freitag, 28. April im Fach Englisch. Am Dienstag, 2. Mai, folgt Latein, am Mittwoch, 3. Mai Mathematik, am Donnerstag, 4. Mai Chemie, am Freitag, 5. Mai Französisch, am Montag, 8. Mai beginnen die Nachschreibetermine und am 22. und 23. Mai sind die Prüfungen zum praktischen Sportabitur. Nach den Pfingstferien vom 29. Mai bis zum 9. Juni finden am 26. und 27. Juni die mündlichen Prüfungen statt. Die 5. bis 11. Klassen des Gymnasiums werden dann frei haben.

Kurz vor Beginn der Abiturklausuren wirken die Schüler recht entspannt. | Bild: Jörg Büsche

Zum letzten Mal G-8-Abitur am BZM

„In diesem Jahr tritt unser letzter G8-Jahrgang an“, sagt Schulleiterin Amann über die aktuellen Abiturprüfungen. Dementsprechend sind sie in diesem Jahr dann auch die letzten Doppelprüfungen. Im nächsten Frühjahr tritt nur noch die geringere Zahl der G-9-Schüler zu ihrer Reifeprüfung an.

Beim Abitur 2023 sind es am BZM noch 52, die neun Jahre lang und 20, die nur acht Jahre lang das Gymnasium besucht haben. Übrigens galten immer noch Pandemie-Erleichterungen: Zum einen durften die Lehrer aus dem Aufgabenangebot aus Stuttgart auswählen – und die Schüler haben eine halbe Stunde mehr Zeit bekommen.