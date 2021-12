Nach den Herbstferien kam die Krise: Ganze Klassen an der Gretser-Grundschule mussten wegen Lehrermangels tageweise zuhause bleiben. Die Eltern wurden darüber oft erst am Vortag informiert. Nun ist zwar der größte Mangel behoben, doch es bleiben noch viele offene Fragen.

Anfang November war das „Maß voll“: So formuliert es Stefan Hofmann, Elternbeiratsvorsitzender an der Jakob-Gretser-Grundschule. Seit Beginn des neuen Schuljahres war es immer wieder zu Unterrichtsausfällen an der Markdorfer Grundschule