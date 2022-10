In sieben Monaten läuft die dritte Amtsperiode von Landrat Lothar Wölfle ab. „I mein‘ halt“-Moderator Ernst Arnegger hat ihn deshalb für einen Rückblick auf 15 Jahre Kreispolitik, aber auch einen Ausblick auf die sich abzeichnenden Entwicklungen im Bodenseekreis in seine Bürgerrunde eingeladen. Es kam anders. Wölfle sprach vor allem über Energiepolitik. Preisentwicklung und Energiesicherheiten prägten den Abend im Zunfthaus Obertor. Schließlich ist Wölfle nicht nur Chef der Kreisverwaltung, sondern auch Vorsitzender im Zweckverband Oberschwäbischer Elektrizitätswerke (OEW), von daher eng vertraut mit der Thematik. Land und OEW sind Hauptaktionäre der Energie Baden-Württemberg (EnBW). Wann die Markdorfer Südumfahrung kommt, war am Ende auch noch ein Thema.

Luft machte sich Konrad Jegler. Der Markdorfer Alt-Förster wohnt in Fitzenweiler. Ihn ärgert, „dass wir da oben seit vier Wochen keine Briefe mehr bekommen“. Verloren gehe nichts, habe man ihm seitens der Post versichert. Aber es fehle an Zustellern. Was Jegler so unhaltbar wie ungerecht empfindet. Der Mangel könne doch rollieren, sodass alle Zustellbezirke betroffen wären, nicht nur Fitzenweiler, so Jegler.

Bodenseekreis Chaostage bei der Post in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Zur Sprache kam ein weiteres Problem: Der Ausbau der Stromautobahnen stockt. „Das liegt gewiss nicht an der EnBW“, sagte Wölfle zum Stillstand von Suedlink. Bei einem Projekt, das 35 000 Grundstücke berührt, das Autobahnen und Bundesstraßen untergraben will, bremsen aufwendige Genehmigungsverfahren. Sie „sauber“ abzuarbeiten, sei unbedingt notwendig, betonte der gelernte Jurist Wölfle. Andernfalls obsiegten die Projektgegner mit ihren Klagen vor Gericht. Wölfe betonte mehrfach, dass die derzeitige Gesetzeslage mit zahlreichen Auflagen und Einschränkungen die Energiewende stark hemmt, wenn sie die beschlossene energiepolitischen Ziele nicht sogar gänzlich infrage stellen.

„Wir sind längst auf der Suche nach Quartierslösungen“, gab Alexander Weber vom Bauunternehmen Betz und Weber ein Beispiel, dass aus seiner Sicht die bürokratische Überreglementierung belegt. Alle Versuche, regenerative Energie zum Einsatz zu bringen, scheiterten an Hürden, die die Bauämter, die die Träger öffentlicher Belange in den Weg stellten. So seien die Gesetze. Und sie entsprächen dem politischen Willen, antwortete Wölfle.

Obsterzeuger in Sorge

Alleingelassen von der Politik sah sich Hubert Lehle, Obsterzeuger aus Immenstaad. „Ich stehe mit dem Rücken zur Wand.“ Eine Lage, in der sich etliche Unternehmer befänden, mit denen Lehle zuletzt gesprochen habe. Grund seien die extrem gestiegenen Energiepreise. Er könne die Kosten fürs Lagern der Äpfel keinesfalls an die Kunden weitergeben. Der politische Wille zur Energiewende sei die eine Seite. Auf der anderen Seite aber stehe, „was bei uns hier los ist“, während sich der Rest der Welt nicht um den CO 2 -Austoß schere. Wölfle: „Doch wenn uns die Energiewende gelingt, dann könnten wir Vorbild für andere sein.“

Bodenseekreis Drohen Konflikte oder wird man sich einig? Für die Südumfahrung geht es nun um die Flächen Das könnte Sie auch interessieren

Ihren Willen, so der Landrat, hätten die Markdorfer beim Bürgerentscheid zur Südumfahrung bekundet. Das erkannte Stadtrat Joachim Mutschler (UWG) an. Dann hakte er doch nach. Ob anbetrachts klammer Kassen und drastisch zurückgehender Gewerbesteuereinnahmen in Markdorf der Bürgerentscheid nicht doch zu überdenken sei. „Uns fehlen viele Millionen, wir stellen Schulbauprojekte zurück.“ Wölfle zeigte sich unbeeindruckt. Er habe mit Stadtkämmerer Michael Lissner gesprochen. „Markdorf wird sich die Belastungen leisten können.“ Bürger Karl-Heinz Binders Frage nach dem Terminplan beantwortete Wölfle mit dem Verweis auf einen Spatenstich im März oder April 2023. Moderator Arnegger: „Alles Hinausschieben des Umfahrungsprojekts macht es nur noch teurer.“ So sah es auch der Landrat und verwies auf die geplante neue Straßenmeisterei, die der Kreis in Markdorf errichten will. Sie kommt sicher – trotz steigender Baukosten.