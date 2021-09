Man kann über alles reden, heißt es bei Kurt Tucholsky, nur nicht über zehn Minuten. Sollte Sophie-Marie Sümmermann, promovierte Kunsthistorikerin, Kuratorin und Ausstellungsmanagerin des Museums Kunstpalast in Düsseldorf, tatsächlich länger gesprochen haben, es wäre keinem aufgefallen. So kurzweilig war ihre Einführung in die neue Ausstellung des Markdorfer Kunstvereins. So spannend war, was sie zu den unbekannten Flugobjekten erzählte, die sie auf den Bildern von Johannes Kersting bemerkte. So aufschlussreich war, was sie zu den fotografierten und hernach nachbearbeiteten Traumlandschaften von Magdalena Abele sagte. Die nämlich entfalten beim näheren Hinschauen eine ähnliche Rätselhaftigkeit wie die gemalten Bilder von Johannes Kersting, ihrem Ehemann.

Kunsthistorikerin Sophie-Marie Sümmermann aus Düsseldorf bei ihrer Vernissagerede in der Stadtgalerie. | Bild: Jörg Büsche

Die Zehn-Minuten-Schwelle hin zur Unaufmerksamkeit hat auch Bürgermeister Georg Riedmann nicht überschritten. Nur war weniger von der Kunst der beiden Aussteller die Rede. Er übte Kritik, sogar recht harsche: An der Kanzlerin, die während der Pandemie so lange nichts gesagt habe über Kunst und Kultur. Er kritisierte auch jene, die vor lauter politischem Gezänk – etwa über Verkehr und Stadtentwicklung in Markdorf – den gemeinsamen Boden verlassen. Jenen gemeinsamen Boden, der laut Riedmann gerade durch Kunst und Kultur entsteht.

Magdalena Abele und Johannes Kersting erläutern ihr künstlerisches Arbeiten. | Bild: Jörg Büsche

Die Pandemie-Problematik hat denn auch in der aktuellen Ausstellung ihren Niederschlag gefunden. Das jedenfalls deutete Johannes Kersting an, als er zusammen mit Magdalena Abele Interessierte durch die Stadtgalerie führte, um Hintergründe und Zusammenhänge ihrer Arbeiten zu erläutern. Unter anderem habe das pandemiebedingte Nähe-Distanz-Problem den Ausstellungstitel beeinflusst. Der lautet „Wirklich nah ist auch ganz fern“.

Künstler und Ausstellung Magdalena Abele hat an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe Medienkunst und künstlerische Gestaltung studiert. Ihre Arbeiten werden in etlichen nationalen und internationalen Sammlungen gezeigt. Johannes Kersting hat an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste Malerei studiert, anschließend Medienkunst in Karlsruhe. Er ist Träger des Kulturpreises der Stadt Nürnberg. Auch seine Bilder und Fotografien sind in nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen. Öffnungszeiten Die Ausstellung in der Stadtgalerie ist noch bis zum 29. Oktober geöffnet. Donnerstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr. Informationen im Internet unter www.kunstverein-markdorf.de

In einer Situation, in der Fernreisen nicht möglich waren, war das Künstlerpaar, gleich vielen anderen, auf seine Nahumgebung zurückgeworfen. Es musste Manches überdenken. Dabei ist der Blick in die Ferne ohnehin ein Grundthema der fotografierenden Magdalena Abele. Sie zeigt zum Beispiel Menschen in Landschaften, sowohl in Natur- wie auch in Stadtlandschaften. Abeles Bilder fragen nicht nach den Personen. Indem sie etwa aus der Nähe zeigt, wie die einen Strand, einen Gebirgspfad erleben. Stattdessen wendet sich die Fotografin an den Betrachter. Sie hält ihn auf Abstand. Er gewinnt Distanz zur eingeübten Praxis der Urlaubsfotografie.

Wie hat die Künstlerin das gemacht? Diskutierende Vernissagebesucher vor einer Fotografie von Magdalena Abele. | Bild: Jörg Büsche

Als „sehr liebevollen Blick auf die Dinge“ bezeichnet Gudrun Disterath, was ihr auf Abeles Fotos begegnet. Es seien friedlich-harmonische Konstellationen, aufgenommen in freundlichen Farben, sagt sie, als sie am Vernissage-Abend die Bilder anschaut. Nicht minder angetan äußert sich Christel Schneider-Götz, eine andere Besucherin. Sie ist beeindruckt, „wie gut die Fotografien und die Gemälde aufeinander abgestimmt sind“. Und auf den ersten Blick sei kaum zu erkennen, ob es sich bei den gemalten Bildern nicht doch um Fotos handele. Wären da nicht diese fliegenden Untertassen.

„UFO-Bilder haben mich schon immer fasziniert“, erzählt Johannes Kersting bei der Künstlerführung am Sonntag. „Auch weil die angeblich unbekannten Flugobjekte mich immer an Küchenutensilien erinnert haben.“ Sein Schmunzeln will er dem Betrachter seiner Landschaftsbilder nahebringen. Das Überrumpelnde üblicher Landschaftsdarstellungen wird vom Augenzwinkern der UFO-Darstellung unterlaufen. So hatte es wohl auch Sophie-Marie Sümmermann gemeint, als sie bei ihrer Vernissagerede vom Humor gesprochen hat, der auf den Bildern der beiden Künstler dem Erhabenen begegnet. Fürs Betrachten der Bilder sollten indes mehr als zehn Minuten eingeplant werden. Es lohnt sich!