Beatrice Strauch strahlt: „Endlich wieder Karussell.“ Das lockt die Kunden, was auch Helmut Schweizer, Geschäftsführer des Dekorations- und Geschenke-Geschäfts „Des & Sell“ in der Hauptstraße, begrüßt. Seine Erfahrung mit dem Elisabethenmarkt – sofern der nicht von einer Pandemie ausgebremst wird: „Das lockt Menschen aus der gesamten Region in die Stadt.“ Menschen, die später als Kunden wiederkommen.

Helmut Schweizer freut sich auf die Wiederkehr der Kunden. | Bild: Jörg Büsche

Das sei mitunter auch bitter nötig, erklärt Doris Nath im Optikhaus Hammer. „Endlich kommt wieder Leben ins Proma“, sagt sie. Wochenlang schon beobachte sie, dass in der Stadt mehr Ruhe herrscht, als den Einzelhändlern lieb sein könne. Und die Leerstände im Einkaufszentrum dämpften die Kundenfrequenz zusätzlich.

Doris Nath freut sich im Optikhaus Hammer über die vielen Besucher. | Bild: Jörg Büsche

Über das tolle Wetter freut sich Jens Neumann. „Das ist gut für die Schausteller“, erklärt der Stadtrat beim Gang durch den Vergnügungspark.

Heidi Schimpfinger, Leonard, Jens Neumann und Eleonore Neumann (von links) genießen den Jahrmarktsbesuch. | Bild: Jörg Büsche

Neumanns Hoffnung: „Dass die Fahrgeschäfte, aber auch die anderen Stände gute Einnahmen haben.“ In jedem Fall aber, da ist er sicher, kommen die Kinder auf ihre Kosten. Das finden auch Melanie und Martin Keßler. Sie stehen mit ihren beiden Kindern vor dem Karussell.

Für Mara und Milan besitzt der Jahrmarkt die gleiche Anziehungskraft, die er auch schon für Melanie und Martin Keßler hatte. | Bild: Jörg Büsche

„Wir haben uns immer schon das ganze Jahr auf den Elisabethenmarkt gefreut und auch darauf gespart“, erinnert sich Melanie Keßler. Pünktlich zu den Jahrmarktstagen habe es dann aber stets eine Finanzspritze von der Großmutter gegeben.

Auch Kritisches ist zu hören. Jedoch von einem Paar, das seine Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Jahrmarkt sei schön, habe auch sehr viel Atmosphäre. Letztere werde aber durch „schreckliche Musik“ aus den Lautsprechern zunichte gemacht.

Um die Mittagszeit bilden sich lange Schlangen

Durchaus zufrieden zeigen sich die Schausteller. Manuela Vogt verkauft an einem Stand Magenbrot und gebrannten Mandeln. „Das ideale Wetter“, freut sie sich. Die Sonne scheint – und bei relativ niedrigen Temperaturen greifen die Jahrmarktsbesucher besonders gerne nach den Tüten mit den Mandeln.

Zufrieden mit dem Wetter und mit ihren Geschäften: Manuela Vogt. | Bild: Jörg Büsche

Markdorfs Märkte Die Ursprünge des Markdorfer Marktes sind unbestimmt. Sicher ist nur, dass es ihn schon vor 1236 gegeben haben muss. Er hat etwas östlich vom alten Dorf gelegen, auf einem Gelände, das den Herren von Markdorf gehörte. Ihnen ist 1236 das Marktrecht zugebilligt worden. Urkundlich nachweisbar ist das Markdorfer Marktgeschehen seit dem 15. Jahrhundert. Jeden Montag gab es Wochenmärkte. Hinzu kommen die vier großen Jahrmärkte. In den Zeiten vor der allgemeinen Gewerbefreiheit fanden an diesen Terminen auch auswärtige Händler eine Gelegenheit, ihre Waren in Markdorf anzubieten. Der Elisabethenmarkt, normalerweise mit einem Jahrmarkt verbunden, ist aber nicht der einzige Krämermarkt in der Gehrenbergstadt. Den Auftakt macht der Sebastinusmarkt im Januar. Es folgt der Fastenmarkt vor Ostern. Dann kommt der Dreifaltigkeitsmarkt zu Pfingsten. Im September stellen die Händler ihre Stände zum Herbstmarkt auf. Der Elisabethenmarkt schließt den Reigen dann im November ab.

Offenbar ebenso gefragt sind der heiße Raclette-Käse auf Brot und die Apfelbratwürste, die Timon Nardo und Frank Beccara am Stand vor dem Naturkostladen Knusperhäusle anbieten. Überhaupt scheint die Nachfrage nach Essbaren in der Mittagszeit minütlich zu wachsen. Das signalisieren die langen Schlangen an den vielen Ständen, die sich vom Marktplatz bis zum Proma hinziehen.

Frank Beccara und Timon Nardo an ihrem Stand vor dem Naturkostladen. | Bild: Jörg Büsche

Gedränge herrscht auch in den Geschäften. Bei Beatrice Strauch hat der Run auf die Düfte begonnen. „Bevor das eigentliche Weihnachtsgeschäft losgeht“, veranstaltet sie eine Duftwoche in ihrer Parfümerie, sagt Strauch. Miriam Bakoias von Uhren und Schmuck Wielath relativiert. „Selbst wenn wir heute nicht so viel verkaufen sollten, lohnt sich der verkaufsoffene Sonntag trotzdem: Die Leute werden aufmerksam.“ Für ihr Geschäft sei das stets eine gute Werbung.

Miriam Bakoias, Sabine König und Renate Varga von Uhren & Schmuck Wielath sehen den verkaufsoffenen Sonntag als willkommene Werbung. | Bild: Jörg Büsche

So sieht es auch Erika Streif. Die Organisatorin der alljährlichen Herbstausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler berichtet, dass am verkaufsoffenen Sonntag deutlich mehr Besucher in die Stadtgalerie kommen, als das an normalen Tagen der Fall sei. Der Termin habe sich bei Freunden, Bekannten und ehemaligen Arbeitskollegen längst zu einem Muss entwickelt.

Großes Gedränge herrscht auf dem Jahrmarkt. | Bild: Jörg Büsche

Ganz leicht hatte es Dietmar Bitzenhofer bei der Eröffnung des Jahrmarkts am Freitagnachmittag nicht. Schlag drei Uhr begrüßte der Bürgermeister-Stellvertreter Schausteller, die vielen Neugierigen, aber auch die Mitarbeiter der Stadt, die sich zuvor ums Organisatorische gekümmert hatten. Bitzenhofers besonderer Gruß richtete sich an seine Begleiterin, Jasmin Eichenhofer, die erst kürzlich gekürte Bodensee-Apfelkönigin.

Vizebürgermeister Dietmar Bitzenhofer und Weinkönigin Jasmin Eichenhofer bei der Eröffnung am Freitag. | Bild: Jörg Büsche

Schlag drei bedeutet indes auch Glockenleuten. Hinzu kamen Musik und Trubel der Fahrgeschäfte. Da waren Dietmar Bitzenhofers Stimmbänder ziemlich gefordert.