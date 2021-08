In Markdorf sollen sich am Dienstag krimireife Szenen mit Polizeieinsatz abgespielt haben. Im Städtle kursiert seither das Gerücht, es habe wohl eine Razzia gegeben, vermutet wird ein Zusammenhang mit dem Drogenmilieu.

Ankündigung von Straftaten auf einer Webseite

Aber was ist tatsächlich geschehen? Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg einen Einsatz an jenem Dienstag. Im Pressebericht vom Freitag, 13. August, heißt es: „Die Ankündigung einer Straftat im Internet führte am Dienstagmittag zu einem Polizeieinsatz im Stadtgebiet. Ein bislang unbekannter Täter gab auf einer Webseite kund, dass er vorhabe, andere Menschen und sich selbst zu erschießen.“

Mehrere Streifen vor Ort: Wohnungsdurchsuchung

„Ermittlungen zum Urheber der Androhung“ führten laut Polizei „zu einem 55-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses“. Mehrere Polizeistreifen suchten den Mann auf. „Es stellte sich heraus, dass die Nachricht nicht von dem 55-Jährigen stammte und von ihm keine Gefahr ausging. Eine Wohnungsdurchsuchung auf freiwilliger Basis bestätigte dies“, heißt es im Polizeibericht.

Unbekannter Hacker für Polizeieinsatz verantwortlich

Weitere Ermittlungen brachten laut Polizei „zutage, dass ein bislang unbekannter Täter das Netzwerk des 55-Jährigen gehackt und die Straftat angekündigt hatte.“

Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Das Strafmaß für dieses Delikt ist in Paragraf 126 Strafgesetzbuch geregelt: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Die Vermutung, es habe sich angesichts der von den Polizeibeamten getragenen Montur um eine Razzia gehandelt, räumt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg aus. „Jede Polizeistreife hat eine Schutzausrüstung, dazu zählen Schussweste und Schutzhelm“, erklärt Daniela Baier, stellvertretende Leiterin Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Und diese Schutzausrüstung werde bei Verdacht auf Schusswaffen natürlich getragen.