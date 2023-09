Kann es sein, dass der grüne Ministerpräsident weniger grün ist als der schwarze Bürgermeister? Dass Winfried Kretschmann als bekennender Wertkonservativer eher ein Grün-Schwarzer ist, ist bekannt – nicht zuletzt funktioniert die grün-schwarze Landesregierung deshalb ja bereits in ihrer zweiten Legislaturperiode ohne allzu viel Getöse. Georg Riedmann wiederum ist sicherlich auch kein in der Wolle gefärbter Schwarzer: So hat er selbst schon 2022 das Ziel einer klimaneutralen Stadtverwaltung bis 2030 und einer klimaneutralen Stadt bis 2035 ausgerufen.

Das war auch Thema bei der Visite von Kretschmann am Donnerstag. Als Jonas Koch von der Initiative Klimaplan beim Spaziergang von der Weiherwiese in die Stadt Kretschmann von diesem Ziel berichtet, kann der Ministerpräsident ein kurzes, trockenes Lachen nicht unterdrücken. „Ja, ist das denn auch realistisch?“, fragt er durchaus erstaunt.

Später wird Kretschmann erneut darauf angesprochen, in der Presserunde am Ende seines Besuches. „Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen wollen“, antwortet er den Journalisten. Grundsätzlich, sagt er, sei es gut, sich ambitionierte Ziele zu setzen: „Aber sie müssen natürlich auch realistisch sein.“

Mitglieder der Initiative Klimaplan bei der Diskussionsrunde mit Winfried Kretschmann (hinten rechts) in der Mittleren Kaplanei. Kretschmann warb in seiner Schlussansprache um Realismus bei Zielen wie dem der städtischen Klimaneutralität bis 2035. | Bild: Grupp, Helmar

Nun ist realistisch ein dehnbarer Begriff. Fakt ist, Rathaus und Rat müssen kräftig aufs Gaspedal treten, soll das ehrgeizige Ziel tatsächlich bis 2035 erreicht werden. Die Rolle des Antreibers und Anschubsers hat dabei inzwischen die Initiative Klimaplan übernommen.

Dass deren forderndes, zuweilen auch ungeduldiges Vorgehen nicht jedem schmeckt, zeigte sich bei der Diskussion in der Mittleren Kaplanei, in der zwei Fraktionschefs den öffentlichen Druck kritisierten, den Klimaplan gegenüber dem Gemeinderat immer wieder aufbaue. Noch sehen sich beide Seiten missverstanden: Die Initiative fühlt sich nicht gehört, Rat und Stadt fühlen sich unter Druck gesetzt. Das muss sich ändern. Kretschmann wies darauf hin, als er sagte, große Ziele ließen sich nur gemeinsam erreichen.