Eigentlich hätten sie jetzt frei. Doch an diesem Nachmittag sind dennoch fast alle Schüler aus der Roboter-AG des Gymnasium in der Schule. Nicht um zu programmieren oder an der Hardware ihrer vollautomatischen Fußballspieler zu schrauben. Heute sind sie da, um einen Scheck zu empfangen. Das Formular ist zwar nur symbolischer Natur. Doch Thomas Hilbert vom Amt für Schule und Bildung des Bodenseekreises versichert, dass seine Behörde den eingetragenen Betrag ganz gewiss überweisen wird. 7500 Euro, mit denen die Jugendlichen in der Roboter-AG Material für ihre Arbeit einkaufen können. Zum dritten Mal bereits kommt der Geldsegen aus dem Landratsamt.

Roboter sind teuer

„Unsere Roboter sind teuer“, erklärt Hans-Joachim Boll, einer der drei ehrenamtlichen Betreuer der AG, „rund 1000 Euro kostet einer.“ Und da die Teams ihre elektronischen Fußballer ständig weiterentwickeln, bauen sie Jahr für Jahr zwei Roboter. Das gehe mächtig ins Geld. Neben den Kosten für die Teilnahme an den Turnieren. Etwa an den Deutschen Meisterschaften im Mai oder an den Europameisterschaften 2022 in Portugal oder gar an den Roboter-Fußballmeisterschaften nächsten Juli in Bangkok.

Die Wettbewerbserfolge spielen sicherlich auch eine Rolle. Soviel ließ Thomas Hilbert – eher zwischen den Zeilen – durchblicken, als er erklärte, warum der Kreis die Arbeit in der Roboter-AG des BZM-Gymnasiums unterstützt. Zuletzt brachten die Schüler eine Siegertrophäe aus Sidney mit. Wichtiger aber als errungene Turniersiege seien die Perspektiven, die die vertiefte Beschäftigung mit IT und Robotik den Schülern eröffnen. Nicht zuletzt weil auf diesem Feld die Zukunftsberufe zu finden seien, prophezeite Hilbert – und verwies auf die künftigen Herausforderungen, insbesondere in der Verkehrstechnik.

Markdorf Bilingualer Zug: Hier wird in vielen Fächern nur Englisch gesprochen Das könnte Sie auch interessieren

Eine der möglichen Erklärungen für die Erfolge der Markdorfer Roboter-AG lieferte Christian Heinzel, deren Leiter. Anders als so oft in der Schule, bleibe die AG nicht in der Theorie stecken. In der Roboter-AG wenden die Teilnehmer das Gelernte an und kommen so zu neuen Erkenntnissen.

Hans-Joachim Boll, pensionierter Ingenieur aus der Automatisierungstechnik, erklärt, dass sich sehr vieles, was die Jugendlichen in der Roboter-AG können, auf der Kenntnisebene von Ingenieuren bewege. Das erstaune auch jene Fachleute in den Unternehmen der Region, denen er vorstellt, was die AG-Schüler leisten. Mit der Folge, dass Sponsoren sich oft noch etwas großzügiger zeigen würden.