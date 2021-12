Es sei wie Weihnachten, sagt Diana Amann, Schulleiterin des Gymnasiums am Bildungszentrum. Nur ist es nicht sie, die die Pakete auspackt. Das erledigt Ingo Bohlken. Er unterrichtet unter anderem Informatik und betreut das digitale Netzwerk der Schule. Buntes Geschenkpapier gibt es übrigens auch keines. Trotzdem sei die Freude riesig. Über all die Gerätschaften, die das Gymnasium in den vergangenen Monaten anschaffen durfte.

Die Mittel dazu kommen aus dem Digitalpakt. Den hat 2018 die damalige Bundesregierung auf den Weg gebracht, um die Digitalisierung der allgemeinbildenden Schulen voranzutreiben. Fünf Milliarden Euro galt es in den Ländern zu verteilen. Im vergangenen Jahr wurde das Programm mit weiteren anderthalb Milliarden aufgestockt. Die Lockdowns der Covid-19-Pandemie hatten die Dringlichkeit weiterer digitaler Ausstattung offensichtlich gemacht.

“Wir konnten unter anderem 100 Tablets anschaffen“, berichtet Diana Amann. Die Gymnasialdirektorin schildert, dass die Ausstattung mit Rechnern zuvor keineswegs schlecht gewesen sei. Es habe schon lange drei Computerräume gegeben. Doch seien die Geräte dort längst in die Jahre gekommen. Und was die Netzwerkverbindungen anbelange, hätten sich gerade beim Homeschooling große Leistungslücken aufgetan. Von einem reibungslos verlaufenden Unterricht habe also kaum die Rede sein können. Anders als heute. „Wir haben jetzt flächendeckendes WLAN in der Schule“, erklärt Ingo Bohlken.

Nicht nur das: Angeschafft werden konnten auch Beamer und Dokumenten-Kameras, die festhalten und auf die Schüler-Tablets senden, was früher mit Kreide auf der Tafel festgehalten werden musste – und nach dem Wegwischen mit dem Schwamm für immer verloren war. Zunächst sollen die Neuntklässler des Gymnasiums im kommenden Jahr verstärkt mit Tablets und Rechnern arbeiten. Dies während einer eigens dafür konzipierten Unterrichtseinheit, in der es auch darum geht, Erfahrungen zu sammeln.

Direktorin Diana Amann betont: „Der Einsatz von digitaler Technik in der Schule soll kein Selbstzweck sein, sondern immer nur Hilfsmittel.“ Nach wie vor würden die in den einzelnen Fächern als wichtig erachteten Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt.

Die mit den Neuntklässlern gewonnenen Erfahrungen gilt es im Kollegium auszuwerten. Die Rede ist von einem Medienentwicklungsplan. Das heißt, dass einerseits die Medienausstattung ausgebaut wird – in Absprache mit dem Schulträger oder im Falle des Gymnasiums mit dem Landkreis. Und dass andererseits pädagogische Konzepte entwickelt werden. „Es gibt noch viel zu tun“, erklärt Ingo Bohlken. Sowohl auf der pädagogisch-didaktischen Seite wie aber auch bei der Geräteausstattung. Bei der man sich wohl künftig auch um zusätzliche Geldquellen kümmern müsse – etwa bei Sponsoren.