Ausrufezeichen, Fragezeichen – das verwirrt. Christiane Riedmann, Katja Verdi und Tina Speckhofer räumten alle Irritationen aus. Denn es blieb bei ihrem Programm nicht beim Beispiel typisch deutscher Kompositionen aus früher Zeit. Etwa bei den „Drei Fantasien im Kanon“ von Adam Gumpelzhaimer, mit denen die drei eine Probe volkstümlicher Schlichtheit boten. Ein Muster „edler Einfalt, stiller Größe“? So einfach war es in der Barockzeit denn doch nicht mit dem Schlichten. So belehrten Speckhofer und Verdi das Publikum per Vortrag eines Besseren und Komplizierteren.

Gemischter Stil als „typisch deutsch“

Die Komponisten gingen mit der Mode. Und die orientierte sich an Paris, wo Sonnenkönige strahlten, viel Geld mit Opern verdient wurde. Zweiter Orientierungspunkt war Italien, wo Virtuosität Melodiösität – als Gegen- und Ergänzungsstück zur französischen Eleganz – begegnete. Kurzum: „Typisch deutsch“ war der gemischte Stil: Der aus den Stilen der verschiedenen Nationen stets das Beste auswählte.

Markdorf Orgelmusik nicht nur für Fans: Spitzen-Organist Stefan Palm spielt an der Göckel-Orgel in St. Nikolaus Das könnte Sie auch interessieren

Telemann und ein „Blockflöten-Gespräch“

Besonders begabt dabei, so das zeitgenössische Urteil, war Georg Philipp Telemann, dessen „Triosonate c-Moll“ in St. Nikolaus erklang. Und das Spiel der drei Musikerinnen beleuchtete, was die Telemannschen Kompositionen seinerzeit so beliebt machte. Eine grazile Formensprache, die stilsicher, auf jede Manieriertheit verzichtend, auf Klarheit und instrumentalen Dialog setzt. Letzteren brachten Riedmann und Verdi durch ihr „Blockflöten-Gespräch“ zum Ausdruck.

Trio zeigt, was Bach bedeutet

Vielleicht noch eindrucksvoller zeigte das Trio, was Bach bedeutet. Dessen Triosonate in B-Dur, dieser Monolith an musikalischer Verzwicktheit, wurde mit jener Gelassenheit präsentiert, die dem Stück erst seinen spielerischen Charakter gibt. Kein Pomp, keine Schwere, nur natürliche Zwanglosigkeit. Zu schön, wenn allein das typisch deutsch wäre.

Bei aller Leichtigkeit, bei allem Genuss gab es nach dem überaus verdient starken Applaus noch Bedenkenswertes – als Anmerkung zur Zugabe. Klaus Miehlings anmutig-possierliche „Hänsel und Gretel“-Variationen kommentierte Tina Speckhofer mit dem Hinweis: Vom schönen Stück sei das „Zu-deutsch-sein“ des Komponisten wohl besser zu trennen.