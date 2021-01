Der Markdorfer Rolf Haas hat seine Online-Petition für mehr Sicherheit am Bahnübergang abgeschlossen. Nach dem jüngsten Unfall mit einem schwerverletzten Radfahrer im Dezember fordert er zusätzliche Maßnahmen wie Schwellen und Blinklichter. Nun überreicht er die Listen an die Verantwortlichen. Von denen ist er enttäuscht: Beim Landratsamt fühlte sich lange niemand verantwortlich, bei der Bahn reagiert man ausweichend.

Knapp 900 Unterschriften für einen sichereren Bahnübergang in Markdorf: Die Online-Petition des Markdorfers Rolf Haas endete am Sonntag mit einem beachtlichen Votum. In seinem Ziel, „Fahrt“ in die Sache zu bekommen, sieht er sich