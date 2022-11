Zur Person

Marianne Höfer-Krey aus Wangen im Allgäu kam 1992 durch eine Freundin zum Klöppeln und nahm dort an einem Kurs teil. Seit 1996 ist Höfer-Krey als Dozentin an Volkshochschulen in Leutkirch, Meckenbeuren und Ulm tätig. Ein- und mehrtägige Klöppelkurse finden beispielsweise in Wangen, Markdorf und Reutte/Tirol statt. Im Frühjahr und im Herbst finden laut Höfer-Krey seit 2002 mehrere einwöchige Klöppelkurse im Kloster Heiligkreuztal statt. Der nächste Kurstermin in Markdorf soll am Samstag, 21. Januar 2023 sein. Kontakt unter Telefon 01 76/61 56 51 34. https://mariannehoefer-krey.de