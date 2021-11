Maßnahmen für den Klimaschutz sollen in Markdorf künftig transparenter herausgestellt werden. Dies kündigte Stadtkämmerer Michael Lissner im Gemeinderat an. Es geht um die städtischen Investitionen, die im Haushalt aufgeführt sind. Bislang werden dort die Investitionen, etwa bei der Sanierung oder dem Umbau von Kindergärten und anderen städtischen Gebäuden, ohne ihre möglichen Auswirkungen auf den Klimaschutz aufgeführt. Das könnte sich mit dem kommenden Haushaltsjahr 2022 ändern.

Den Klimapool von 100 000 Euro soll es auch 2022 geben

Denkbar, so Lissner, sei es, dass diejenigen Maßnahmen einer Investition, die sich klimaschützerisch auswirken, dann auch separat herausgerechnet werden. Bislang war es so, dass nach einem zurückliegenden Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates ein Budget von 100 000 Euro im städtischen Haushalt für Klimaschutzmaßnahmen eingestellt war. Dieser Klimapool ging auf einen Antrag der Umweltgruppe im Dezember 2020 zurück, als es um die Erstellung des Haushaltes 2021 gegangen war. Dieser 100 000-Euro-Klimapool soll auch im neuen Haushalt 2022 eingestellt werden.

Nach und nach will die Stadt alle ihre öffentlichen Gebäude mit Solaranlagen versehen. Auf dem Dach der Stadthalle sind sie bereits installiert. | Bild: Toni Ganter

Weil der aber längst nicht alle klimaschützerischen Maßnahmen der Stadt abbilde, sondern lediglich einzelne dezidierte Klimaprojekte, sei das Bild der Investitionen, die die Stadt tatsächlich in den Klimaschutz tätige, ein unvollständiges, so Lissner in der Beratungsrunde zum Haushalt 2022 in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Am Ende wird dann ein deutlich höherer Betrag herauskommen, den die Stadt tatsächlich in den Klimaschutz investiert“, so Lissner. Eine solche neue Vorgehensweise diene dann vor allem auch der Transparenz.

Schon jetzt ist offenkundig, dass der Haushalt 2022 besser dastehen wird, als ursprünglich angenommen. Bei der Gewerbesteuer rechnet Lissner mit Einnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro, nachdem bereits im laufenden Haushaltsjahr statt der kalkulierten 7,5 nun voraussichtlich an die 12 Millionen Euro fließen werden. Die Folge: Bereits für 2021 erwartet Lissner beim Haushalt einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Und für das Jahr 2022 sollen die Steuereinnahmen insgesamt um nochmals rund zwei Millionen Euro höher ausfallen als im laufenden Haushaltsjahr.