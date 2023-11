Mit einer Aktion namens Kleiderkreisel setzen Lehrer und Schüler der Realschule am Bildungszentrum Markdorf (BZM) ein Zeichen gegen den verschwenderischen Umgang mit Kleidung. Statistisch gesehen wirft jeder Bundesbürger im Schnitt pro Jahr 4,7 Kilogramm Kleidung weg. Im Sinne der Nachhaltigkeit haben die Schüler diese Woche in vier großen Pausen gut erhaltene Kleidung einfach an ihre Mitschüler weitergegeben.

Der große Lernraum im Erdgeschoss der Realschule ähnelt kurz vor der ersten großen Pause einer gut sortierten Boutique. Noch sind die Lehrerinnen Nicola Vogel und Johanna Wenger damit beschäftigt, T-Shirts und Pullis zusammenzulegen. Bereits zum dritten Mal organisieren die Lehrerinnen des Fachs Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES) die Kleidertauschbörse. Jeweils im Frühling und im Herbst sind die Schüler an Aktionstagen dazu aufgerufen, ihre Kleiderschränke zu durchforsten und nicht mehr benötigte Klamotten, Schuhe und Accessoires in der Schule abzugeben. „Dieses Mal wurden 30 bis 40 Pakete gespendet“, berichtet Nicola Vogel. Es seien sogar nagelneue Schuhe dabei gewesen.

Anlass für den ersten Kleiderkreisel vor einem Jahr war die europäische Woche der Müllvermeidung, bei der das Landratsamt des Bodenseekreises den Fokus auf Textilien gelegt hat. „Da sind wir aufgesprungen“, erzählt Nicola Vogel. Kleidung und damit Ressourcen wertzuschätzen, die Nutzungsdauer von bereits produzierten Textilien zu maximieren, jungen Menschen zu verdeutlichen, dass sie selbst handeln können und dass ihr Handeln auch Wirkung zeigt – all das seien Ziele, die die Lehrerinnen mit dem Kleiderkreisel verfolgen.

Pünktlich mit dem Pausengong kommen die ersten Schülerinnen in den Raum des Kleiderkreisels. „Perfekt, das ist meine Größe“, freut sich Laura aus der Klasse 5b. Nur die Ärmel des Pullis mit einer niedlichen Katze sind noch etwas lang. Aber die lassen sich ja hochkrempeln. Auch ihre Mitschülerinnen Fabienne, Eva und Hanna haben innerhalb von wenigen Minuten einen neuen Lieblingspulli gefunden, ist das nachhaltige shoppingähnliche Erlebnis doch auf die zwanzigminütige Pause begrenzt. „Ich finde die Aktion toll! Es ist so viel schöne Kleidung da“, stellt Eva fest. Sogar ungetragene Schuhe gibt es beim Kleiderkreisel. „Das ist viel besser, als die Sachen wegzuwerfen. So bekommen sie eine neue Chance“, findet Viktoria aus der Klasse 7c. Auch Tim aus der Klasse 5f findet die Aktion cool und freut sich, dass er beim Kleiderkreisel ganz umsonst etwas zum Anziehen bekommt. „Es sind sogar Schlittschuhe dabei, aber leider nicht in meiner Größe.“

Schülerinnen der neunten Klasse helfen beim Kleiderkreisel mit. „Wir schauen aber auch selbst, ob wir etwas für uns finden“, gibt Linda zu. Zusammen mit ihren Mitschülerinnen Johanna und Rebecca stehe sie voll hinter dem Tauschgedanken im Sinne von mehr Nachhaltigkeit. „Die Schüler sollen die Erfahrung machen, dass es etwas bringt, den Kleiderschrank auszumisten und dafür wieder etwas mitzunehmen“, sagt Johanna Wenger. Wunsch der Lehrerinnen sei, dass die nachhaltige Nutzung von Textilien für die Schüler ganz normal werde und sie damit aufwachsen. „Nicht zuletzt soll die Aktion natürlich auch Spaß machen“, ergänzt Nicola Vogel.