„Warum hat die Kokosnuss noch immer keinen Reißverschluss?“ Das fragt er nicht im Ernst. Zumindest will Johannes Tress keine Antwort hören. Denn mit Texten wie diesen macht der Kirchenmusiker seinen Chor munter. Genauer: Lippen, Stimmbänder, Zwerchfell, Lungen – alles, was es zum Singen braucht. Davor haben die Sänger des Kirchenchors von St. Nikolaus bereits ihre Stimmbildungsübungen absolviert. Die Tonleiter hoch, die Tonleiter herunter – bis alles richtig locker ist. Und bis allen ein Lächeln um den Mund spielt. Trotz der abendlichen Stunde, trotz aller Anstrengungen, die auch dieser Werktag für die allermeisten mit sich gebracht hat.

Rossini-Messe als Herausforderung

Ihre Munterkeit werden die Sänger brauchen. Sie proben schließlich die „Petite Messe solennelle“ von Gioachino Rossini. Doch anders als es der Name des Werks besagt, so richtig klein ist die Messe nicht. Dauert die Petite Messe solennelle doch immerhin fast anderthalb Stunden.

„Ja, eine Herausforderung ist die Rossini-Messe schon“, findet Daniela Weiss, die Vorsitzende des Kirchenchors. Sie singt im Alt mit. Gefordert sei der Chor nicht zuletzt, weil er während der vergangenen zwei Pandemiejahre ein wenig aus dem Tritt gekommen sei. Viele Probenabende mussten ausfallen. Um so stärker sei nun die Motivation. „Wir wissen, was uns gefehlt hat“, sagt Daniela Weiss: „das gemeinsame Singen.“ Sie beschreibt es als Therapie. „Ich komme erschöpft, müde – und spüre beim Singen, wie sich meine innere Batterie wieder mit positiver Energie füllt.“

Markdorf Zum 100. Geburtstag denkt Gertrud Faden auch an ihren Sohn Das könnte Sie auch interessieren

Am 23. Oktober will der Kirchenchor Rossinis „Petite Messe solennelle“ aufführen. „Dafür bräuchten wir noch etwas Unterstützung“, erklärt die Vorsitzende. „Wer etwas Chorerfahrung hat, ist herzlich eingeladen mitzusingen.“ Ein unverbindlicher Probenbesuch an einem der Donnerstagabende – ab 19.30 Uhr in der Mittleren Kaplanei – sei gut, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Eingeladen, so merkt Daniela Weiss ausdrücklich an, seien darüber hinaus auch alle, „die einfach nur Lust am Singen verspüren“ – ohne deshalb gleich bei der Rossini-Messe mitmachen zu wollen.

Dem Chor gefällt die Rossini-Komposition ausgesprochen gut. „Es klingt doch ziemlich nach Oper“, formuliert es Daniela Weiss. Und dem Komponisten war dies durchaus bewusst. „Da steckt schon auch eine Prise Humor drin“, erklärt Dirigent Tress. Seine Messe sei eigentlich keine Kirchenmusik für die Deutschen, hatte Maestro Rossini einst angemerkt. Viel zu wenig Ernsthaftigkeit, stattdessen ganz viel Herz stecke drin. Eben das, das Herz und auch den Humor, erfasst der Markdorfer Kirchenchor sehr gut. Das zeigen die Proben. Aber wenn wundert das auch – wenn die mit Kokosnuss-Liedern beginnen.