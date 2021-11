„Im Grunde funktioniert es bei uns im Theaterstadel ganz gut. Die Leute sind darauf eingestellt, ihren Impfpass zu zeigen und halten ihn am Eingang bereit“, berichtet Frank Schirl von der aktuellen Situation. Trotzdem bedeute die Kontrolle einen Mehraufwand und es müsse dafür extra ein Mitarbeiter am Eingang abgestellt werden. „Wir wollen ja nicht, dass die Gäste zu lange warten müssen.“

Frank Schirl betreibt den Theaterstadel am Gehrenberg. Inzwischen ist dort das Kino- und Kleinkunstprogramm wieder angelaufen. | Bild: Jörg Büsche

Weniger Gäste nach dem Aus der kostenlosen Schnelltests

Häufig bekomme er von Besuchern die Rückmeldung, dass sie froh seien, endlich wieder ins Kino oder ins Theater gehen zu können. Seit die Tests selbst bezahlt werden müssen, sei die Anzahl der getesteten Besucher allerdings sehr stark zurückgegangen, stellt er fest.

Michael Krebs kommt am 13. November mit seinen Programm „#BeYour Selfie“. | Bild: Veranstalter

Ebenso wie seine Gäste ist auch Schirl froh, dass das Programm im Theaterstadel wieder läuft und langsam in Schwung kommt. Über eventuell wieder strenger werdende Regeln aufgrund steigender Inzidenzen möchte er sich nicht äußern. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal einen Lockdown bekommen“, ist er jedoch zuversichtlich.

Spontanen Kinobesuchen steht nichts im Weg

Am 1. Dezember kommt Django Asül unter dem Motto „Rückspiegel 2021: Ein satirischer Jahresrückblick“ in den Theaterstadel am Gehrenberg. | Bild: Veranstalter

Ins Kino des Theaterstadel am Gehrenberg kann man jederzeit spontan gehen. Dasselbe gilt auch für Kleinkunst- und Musikveranstaltungen, wenn Plätze frei sind. Ab dem 28. Oktober steht im Kino „Die Schachnovelle“ auf dem Programm. Bis Ende November folgen die Filme „Nomadland“, „Töchter“, „Es ist nur eine Phase, Hase“ und „Der Rausch“. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr.

Kabarett, Musik und Kleinkunst

Der Homo digitalis und seine analogen Affen: Kabarettist Philipp Weber tritt am 11. Dezember mit seinem neuen Programm „KI: Künstliche Idioten!“ auf. | Bild: Simon Buetttner

Freuen können sich die Fans von Kabarett und Kleinkunst am 6. November auf das neue Programm von Chin Meyer. Am 13. November steht Michael Krebs auf der Bühne und am 1. Dezember kommt Django Asül. Am 11. Dezember können sich die Besucher auf Philipp Weber freuen und am 28. Dezember heißt es feiern mit der Kapelle „Hiss“.