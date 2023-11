Dass Schenken Freude macht, sieht man an den Anfragen, die bereits vor dem Aufstellen des Wunschbaums in der Buchhandlung Ravensbuch eintrudeln: Zum 17. Mal setzt sich der Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee (SOI) mit dem Mehrgenerationenhaus und der Jugendamt dafür ein, dass Kinder aus notleidenden Familien ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum finden. Die ermittelten Wünsche hat Margit Koch-Nedela (SOI) auf Kärtchen geschrieben, die am stilisierten Baum hängen. Beispielsweise: „Junge, 9 Jahre, Tischtennis-Schläger“. Man sucht sich einen oder mehrere Geschenkanhänger aus, kauft das Erbetene, verpackt und liefert es mit dem Anhänger wieder in der Buchhandlung ab. „Wir haben den Richtwert fürs Geschenk wegen der Inflation von 25 bis 30 Euro etwas angehoben“, so Margit Koch-Nedela, die sich über die „nicht selbstverständliche Zusammenarbeit mit der Buchhandlung“ freut, besonders in der Vorweihnachtszeit, in der alle sehr beschäftigt sind – und über Spenden für die Aktion, wenn man keine Zeit hat, ein Geschenk zu besorgen. Mit einem Lächeln denkt sie an Dankesbriefe und an Beispiele wie den staunenden Jungen, der statt eines kleinen Laubsägekastens einen großen geschenkt bekam, und das Mitdenken, wenn zum Elektro-Spielzeug auch Batterien dazugelegt wurden.

Ziel der Aktion ist es auch, dass Geschenke in Markdorf erworben werden können, so dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt. Sie bemerkte, dass sich an Grundbedürfnissen wie Bekleidung orientiert werde und keine Markenwünsche geäußert wurden und merkt an der gestiegenen Zahl – 125 statt 100 – dass die Not zunimmt. Umso größer das Anliegen, Wünsche zu erfüllen. „Das ist schön, wenn man etwas geben kann“, sagt Christin Jungblut, Leiterin Familientreff im MGH, das bei der Erkundung der Wünsche mit Grundschulen und Jugendamt zusammenarbeitete. Sie und Koch-Nedela sind sich einig: „Hier bleibt kein Zettel hängen. Die Markdorfer haben Empathie für Bedürftige und Schwächere.“