Wie können Kinder begeistert werden? Nichts leichter als das – sagt die Stiftung Lesen. Einfach, „eine Geschichte schnappen, vorlesen“, heißt es in der Einladung zum bundesweiten Vorlesetag am kommenden Freitag, 18. November. Der steht unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“ – und soll die kleinen Zuhörer mit spannenden Texten ganz behutsam auf die soziale Vielfalt in der Gesellschaft einstimmen.

Vorlesen für Kleine wird in der öffentlichen Bibliothek beim Bildungszentrum Markdorf groß geschrieben. Andreas Stötzner gehört zu den Lesepaten der Kinderstiftung Bodensee, die samstags in der BZM-Bibliothek größeren und mittwochs kleineren Kindern vorlesen. | Bild: Jörg Büsche

Der Vorlestag ist verschoben

Die Mitarbeiterinnen der öffentlichen Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf (BZM) wollen sich natürlich am Vorlesetag beteiligen. Aber: Freitags bleibt die Bibliothek am Bildungszentrum immer zu. Das bereits seit Längerem und nicht erst, seitdem auch dort Energie gespart werden muss. Und auch am Freitag, 18. November wird da keine Ausnahme gemacht, auch nicht am bundesweit gefeierten Vorlesetag. Stattdessen lädt die Bibliothek aber einen Tag später ein. Vorgelesen wird also am Samstag, 19. November.

Begegnung mit Kinderrechten

Und dann wird auch nicht die erstbeste Geschichte geschnappt. Genau genommen wird auch gar keine Geschichte vorgelesen, sondern es geht um Texte aus einem ganz besonderen Buch. Aus dem schmalen Bändchen mit dem Titel „Ich bin ein Kind und ich habe Rechte“ von Alain Serres geschrieben und von Aurélia Fronty mit farbigen Bildern illustriert. Doch bleibt es nicht beim bloßen Vorlesen, erklärt Suncica Rabic. Die Bibliothekarin hat den Vorlesevormittag organisiert. Die Sechs- bis Zehnjährigen, denen ihre Rechte – beziehungsweise die allerwichtigsten der insgesamt 54 in der der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen festgeschriebenen Kinderrechte – vorgetragen werden, sollen sich anschließend auf kreative Weise mit dem Gehörten auseinandersetzen. „Das Vorlesen und der anschließende Workshop dauern etwa von halb zwölf bis eins“, erklärt Suncica Rabic. Die nur deshalb einladen kann, weil sich der Bodenseekreis beteiligt. Dies im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“.

Das Programm „Demokratie leben!“, heißt ein Programm des Bundes, gefördert durch das Bundesfamilienministerium. Im Bodenseekreis hat es das Amt für Migration und Integration aufgegriffen. Es arbeitet mit unterschiedlichen Partnern aus der Kommunalpolitik, aber auch aus Kirchen und Vereinen zusammen, um das Demokratieverständnis, um Integration und das Bewusstsein von Vielfalt zu stärken.

Ein schwieriges Thema

Das Thema Kinderrechte liegt Suncica Rabic am Herzen. Auch weil sie selbst Kinder hat. Schon von daher weiß sie, wie schwer es ist, so schwierige, weil abstrakte Begriffe wie Recht, wie Menschen- oder Kinderrechte den Kindern nahezubringen. „Wenn ich meinen Kindern sage, dass sie es hier sehr gut haben, dass das aber nicht überall so ist – und dass die Kinder woanders leiden, dann hören sie sich das zwar an – lieber aber wollen sie gleich weiterspielen.“

Bodenseekreis Urteil gegen den Markdorfer Brandstifter ist rechtskräftig Das könnte Sie auch interessieren

Schlimme Erlebnisse in Sarajevo

Suncica Rabic kennt Kinderleid. Sie ist in Sarajevo aufgewachsen. In ihrer Kindheit hat sie die Belagerung und die Zerstörung kompletter Stadtteile miterlebt. „Wir saßen oft im Keller, während draußen die Schüsse knallten und Granaten explodierten.“ Das war zu Beginn der 1990er-Jahre. Da hatte die UNO die Kinderrechtskonvention schon verabschiedet (1989). „Was Kinderrechte sind, davon habe ich damals aber noch nichts gehört.“ Nicht einmal vom klar definierten „Recht auf Frieden“. Geschweige denn vom Recht auf Spiel und Freizeit oder auf Bildung oder auf Gesundheit oder auf den Schutz im Krieg und auf der Flucht …

Rückblickend sagt Suncica Rabic: „Die Familie hatte andere Sorgen“ – größte Sorge war das schiere Überleben. Und Suncica Rabic erklärt: „Gefühlt hatte ich eine glückliche Kindheit – wir konnten draußen spielen.“ Bis der Krieg kam.

Bibliothekarin Heike Fischer betont, wie wichtig das Vorlesen für die Sprachentwicklung von Kindern ist. | Bild: Jörg Büsche

Wie wichtig das Vorlesen für Kinder überhaupt ist – auch jenseits solch wichtiger Inhalte wie etwa Kinderrechte –, das wissen die in der Bibliothek arbeitenden Bibliothekarinnen nur zu gut. „Erst kürzlich hat die Stiftung Lesen neue Zahlen veröffentlicht“, erklärt Heike Fischer, stellvertretende Leiterin der Bibliothek, „danach wird in rund 40 Prozent der Familien den Kindern nur wenig oder gar nicht mehr vorgelesen.“