„Ich geh‘ mit meiner Laterne“, tönt es aus etlichen Kehlen, „und meine Laterne mit mir.“ Die Kinder aus den Markdorfer Kindergärten hatten sich am Abend vor dem Martinitag auf dem Marktplatz eingefunden, zusammen mit zahlreichen Eltern. Nach zweijähriger Pause brannte dort endlich wieder das Martinsfeuer.

Vor rund 400 Kindergartenkindern und deren Familien war zunächst der Mann in Lumpen aufgetreten. Barfuß und gebückt, erschöpft von der Kälte, hatte er sich auf den Boden gekauert. Kurz drauf erschien der Reiter. „Ein römischer Soldat“, wie die Leiterin des Pestalozzi-Kindergartens, Christine Karrer, den aufmerksam lauschenden Kindern das traditionelle Spiel erklärte. Der Soldat zeigt Erbarmen mit dem Bettler. Er teilt seinen Mantel und reicht dem Frierenden die eine Hälfte, die andere behält er selbst.

Süße Gänse für die Kindergartenkinder

Im schwachen Schein der Laternen lassen sich große, staunenden Kinderaugen erkennen. Und wie schon in den Jahren vor der Pandemiepause spielt das von Johanne Clavet geleitete Bläservororchester der Musikschule Martinslieder – während das von zwei Feuerwehrleuten angesteckte Martinsfeuer brennt und die Kindergärtnerinnen die vom Bürgermeister spendierten Gänse verteilen. Süßes Backwerk, das an den Versuch des heiligen Martin erinnern soll, seiner Wahl zum Bischof zu entgegen: Er versteckte sich in einem Gänsestall.