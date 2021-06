Markdorf 06. Juni 2021, 14:01 Uhr

Keine Querdenker? So ticken die Mitglieder der Gruppe „Markdorf aktiv“

In Markdorf gibt es eine Gruppe, die sich „Markdorf aktiv“ nennt. Rund 30 Mitglieder hatten am Mittwoch an der B-33-Ortsdurchfahrt gegen die Corona-Politik demonstriert. Was sie antreibt und wie sie sich selbst sehen, darüber spricht der Initiator Michael Schattel mit dem SÜDKURIER