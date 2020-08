Für drei Stunden schlüpft Vincent Götz in die Rolle eines Mönchs. Er steht neben der St.Nikolaus-Kirche und blickt in fragende Gesichter. „Wann wurde die Kirche erbaut und wie hoch ist der Kirchturm?“, fragt er die Kinder, die vor ihm stehen und am Ersatzprogramm des Ferienlagers der Markdorfer Ministranten bei der Stadtrallye teilnehmen.

Leiter Vincent Götz hat in seiner Rolle als Mönch sichtlich Spaß. | Bild: Julia Leiber

Da das Ferienlager der Ministranten in Immenstadt wegen des Coronavirus abgesagt werden musste, stellen die Leiter ein einwöchiges Alternativprogramm für rund 50 Kinder auf die Beine.

Die Kirche ist eine von insgesamt zehn Stationen, die in der Innenstadt verteilt sind, zum Beispiel am Obertor und dem Mehrgenerationenhaus, an der Grundschule und im Stadtpark. In den fünf Gruppen sind jeweils acht bis neun Kinder.

Annika Bosch, Oberministrantin und Koordinatorin, sagt:

„Ich finde, unsere Alternative ist eine gute Lösung. Die Unsicherheit war das größte Problem. Das Lager hätte in Immenstadt stattgefunden, aber mit den Hygieneauflagen wäre es sehr schwer umsetzbar gewesen.“ | Bild: Julia Leiber

Sophia Holstein, Mitglied im Leitungsteam, denkt, dass viele Kinder froh seien, dass ein alternatives Ferienlager stattfindet. Holstein erzählt:

„Dieses Jahr haben sich viele Geschwisterkinder angemeldet.“ | Bild: Julia Leiber

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm vom 17. bis 22. August beginnt täglich um 9.30 Uhr und endet meist um 15 Uhr. Da sich die Kinder auch nur zu einzelnen Veranstaltungen wie Klettern, einer Fahrradtour oder Open Air Kino anmelden konnten, sei für manche Kinder die Hürde nicht so groß gewesen, teilzunehmen, sagt Bosch.

Die meisten hätten sich jedoch für die ganze Woche angemeldet. „Bei den Gruppen haben wir darauf geachtet, dass möglichst viele unterschiedliche Kinder zusammen sind. Diese bleiben die ganze Woche wegen der Corona-Verordnung bestehen“, erläutert Sophia Holstein.

Sie freuen sich, dass das Minilager trotz Regen mit einer Stadtrallye spannend los geht: (von links) Felicia Löffler, Finia Engel, Marie Wiedermann, Dana Daecke, Charlotte Schweizer und Elin Lakatos | Bild: Julia Leiber

Da Kochen unter Corona-Bedingungen ein zu großer Aufwand wäre, bringen die Kinder ihr eigenes Vesper mit. Trotz Abstand halten, kommt der Spaß aber nicht zu kurz. Noah Loebermann sagt: „Wir sorgen dafür, dass die Kinder Spaß haben. Wenn sie den haben, ist es bei mir auch so.“

Noah Loebermann als Stadtwächter bei der Stadtrallye. | Bild: Julia Leiber

Loebermann betreut die Station als Stadtwächter verkleidet am Obertor und sorgt für Sport am Morgen.

Video: Julia Leiber

Von der Kirche geht es weiter Richtung Grundschule. Auf dem Weg dorthin erzählt Charlotte Schweizer freudig:

„Normalerweise bin ich beim Ferienlager in Bermatingen dabei, aber das findet nicht statt. Daher bin ich gerne hier“, sagt die 13-Jährige. | Bild: Julia Leiber

Bei der Grundschule angekommen, müssen die Kinder ihr Erdkunde-Wissen beim Länder verorten auf der Weltkarte unter Beweis stellen.

Bild: Julia Leiber

Der Hinweis auf einem Zettel lässt die Gruppe erahnen, dass sich die nächste Station im Stadtpark befindet.

Die 16-jährige Leiterin Lilli Losch notiert alle richtigen Treffer. Sie ist seit der dritten Klasse bei den Ministranten. | Bild: Julia Leiber

Dort ist beim Weitsprung körperliche Fitness gefragt.

Bild: Julia Leiber

Ministrant Benedikt Vahlensieck steht im Froschkostüm neben der Schnur, um die Weite abzumessen. „Es ist das erste Mal, dass ich verkleidet irgendwo in der Stadt sitze“, erzählt er und lacht.

Nacheinander springen die Kinder, so weit sie können. Schon etwas Lager-Erfahrung bringt Elin Lakatos mit: „Ich bin das dritte Jahr dabei. Die Gemeinschaft ist schön und dass man jeden Tag was Neues macht. Man kann gut Freundschaften schließen“, sagt die Elfjährige.

Grasköpfe anfertigen, Nagelbilder hämmern, Lampion basteln und Henna-Tattoos auf der Hand malen: Nach einer Vesperpause geht es kreativ weiter. Für die zehnjährige Marita Weber ist es das erste Ferienlager und sie ist gespannt, was sie noch alles erwarten wird.

Nagelbilder herstellen:

Video: Julia Leiber

Nachmittags beim Werkeln. | Bild: Julia Leiber

Lustige Grasköpfe selber machen:

Ein Hingucker sind die Grasköpfe. Die Kinder stellen sie mit Grassamen und Kleintierstreu in einer Feinstrumpfhose her. Bei viel Licht und Wasser spriest am Kopf Gras als Haare. | Bild: Julia Leiber

Anleitung für die Grasköpfe zum Nachbasteln Eine Handvoll Grassamen in einen Nylonstrumpf füllen. Das Fußteil in der Höhe eines normalen Strumpfes abschneiden und mit Kleintierstreu füllen. Darauf achten, dass ein längerer Zipfel ungefüllt bleibt. Dieser dient der Bewässerung. Den Strumpf am unteren Ende mit einem Gummiband verschließen. Ein länglicher Zipfel bleibt übrig. Kulleraugen aufkleben und für die Nase etwas Füllung wegzupfen. Dann mit einem Gummiband abtrennen. Den Kopf in Wasser tauchen, damit sich das Material vollsaugt. Auf die Fensterbank stellen, ein Glas mit Wasser füllen und den Kopf hineinstellen. Nach ein paar Tagen sprießen die ersten „Haare“.

Lampinon basteln: