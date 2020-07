Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Markdorf und Kluftern wird keine Fahrradstraße werden, der Markdorfer Gemeinderat hat sein Veto gegen die von der Verwaltung vorgeschlagene und vom Fahrradclub ADFC geforderte Umwidmung eingelegt. Mehrheitlich stimmte der Rat für den Antrag der CDU, nachdem zuvor der Verwaltungsantrag und ein weiterer Antrag der SPD durchgefallen waren.

Ortsfremder Verkehr soll ferngehalten werden

Der CDU-Antrag, dem neben der CDU auch die Umweltgruppe folgte, sieht vor, dass die Straße zwischen Markdorf, Stüblehof, Bürgberg und Kluftern in eine landwirtschaftliche Straße mit Anlieger frei umgewandelt wird. Dies sorge dafür, dass der ortsfremde Kfz-Verkehr künftig ferngehalten werde, hatte die CDU argumentiert. Die Verwaltung wird nun bei der Verkehrsbehörde im Landratsamt den Antrag auf Umwidmung der Straße stellen. Damit wäre sie künftig zum Beispiel auch nicht mehr für Berufspendler nutzbar, die etwa von Ittendorf her nach Kluftern fahren, antworteten Bürgermeister Georg Riedmann und Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess auf eine Frage von Simon Pfluger (CDU).

Stadt muss nun auf Zuschüsse von 20 000 Euro jährlich verzichten

Die SPD hatte zuvor beantragt, die Straße in eine Kombination aus Fahrradstraße und Anlieger frei umzuwandeln, analog zu dem Beispiel in Hagnau, das zeige, dass das funktioniere, so SPD-Chef Uwe Achilles. Sowohl bei dieser Variante wie auch bei der nun beschlossenen CDU-Lösung muss die Stadt auf jährliche Zuschüsse von 20 000 Euro verzichten, die es bei der Einrichtung einer reinen Fahrradstraße gegeben hätte. Kerstin Mock (CDU) gab sich überzeugt, dass es hingegen Geld aus landwirtschaftlichen Fördertöpfen gebe und bat Kämmerer Michael Lissner, dies zu prüfen.

Riedmann plädierte für die Fahrradstraße

Riedmann, der sich bei der Abstimmung enthalten hatte, hatte sich zu Beginn klar für die Fahrradstraße ausgesprochen. Es gebe die „dringende Notwendigkeit“, das Fahrradnetz im Kreis auszubauen und hier könne Markdorf einen wertvollen Beitrag leisten. Freie-Wähler-Chef Dietmar Bitzenhofer wiederum sah überhaupt keine Notwendigkeit, an der Klassifizierung der Straße etwas zu ändern. Radfahrer und Autofahrer kämen dort problemlos aneinander vorbei und es gäbe innerorts problematischere Strecken, um die man sich kümmern sollte.

Alleine die Umweltgruppe (UWG) hatte geschlossen die Einrichtung einer Fahrradstraße befürwortet. Dies wäre vor Ort „der erste Schritt zu einer Verkehrswende“, so Peter Blezinger. Nachdem der Verwaltungsvorschlag aber durchgefallen war, schloss sich die UWG dem Antrag der CDU an.