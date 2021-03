Schlangen bilden sich keine. Vor den Wahllokalen künden allein die von den Böen gepeitschten Flaggen, dass die Bürger zum Urnengang eingeladen sind. Bernhard Grafmüller, Ortsvorsteher in Ittendorf, kam bereits um halb acht. So wie Renate Deimling und Simon Pfluger, seine Kollegen im Wahlhelfer-Team. Viel vorzubereiten habe es nicht gegeben, erklärt Grafmüller. „Eigentlich waren wir schon nach einer Viertelstunde fertig. Die zusätzlichen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie haben also keinen allzu großen Mehraufwand bedeutet. „Die Leute halten sich daran“, berichtet Grafmüller weiter. Niemand komme ohne die gebotene Schutzmaske.

Manche freilich kämen ohne ihren Wahlschein, sagt Tina Schneider-Mutter. Als die stellvertretende Schriftführerin im Riedheimer Wahlhelfer-Team hat sie ein Auge auf das Wählerverzeichnis. Wo sie anhand der Personalausweis-Daten nachschaut, ob der Vor-ihr-Stehende überhaupt wahlberechtigt ist, wenn er die vom Bürgermeisteramt zugesandte Wahlbenachrichtigung nicht zur Hand hat.

Ein Wähler bei seiner Stimmabgabe in Ittendorf. | Bild: Jörg Büsche

Tina Schneider-Mutter hat ebenso wie Renate Deimling, Simon Pfluger und Bernhard Grafmüller am Tisch neben der Urne gesessen. „Wer sich so wie ich als Kandidat für den Ortschaftsrat aufstellen lässt“, erklärt Simon Pfluger, „kann anschließend damit rechnen, dass ihm das Wahlhelferamt angetragen wird“. So ist es auch Bernhard Grafmüller und Renate Deimling ergangen. Und dass die Verwaltung stets die Gleichen, Sich-bewehrt-Habenden anschreibt, liege nahe. Wolle man sich doch keine Absagen einhandeln, vermutet Renate Deimling.

Als ‚Mindest-Engagement‘ sehen die im Ittendorfer Bürgerhaus und in der Leimbacher Mehrzweckhalle Befragten ihren Urnengang an. Wobei den längst nicht alle Wähler am Sonntag angetreten sind. Ein hoher Anteil stimmte durch Briefwahl ab. „Bei uns etwa 40 Prozent“, erklärt Bernhard Grafmüller für Ittendorf. „Wählen finde ich ganz, ganz wichtig“ antwortet Susanne Sortino in Leimbach, „schon damit die Extremen keinen Auftrieb bekommen.“ Der Stimmzettel biete die Chance, seine Meinung kund zu tun, erklärt ihr Mann, Pietro Sortino.

Im Ittendorfer Bürgerhaus wurde gestern gewählt. | Bild: Jörg Büsche

Ganz Ähnliches hatte auch Wolfgang Pfeiffer in Ittendorf geäußert, der das Wählen für eine wichtige Sache hält. „Lange genug haben wir ja dafür kämpfen müssen“, merkt Susanne Sortino noch an, „– gerade wir Frauen.“ Mehr Geschlechtergerechtigkeit, mehr Achten aufs Klima, aber auch ein Überdenken des Gesundheitswesens wünscht sich die Leimbacherin. All das seien Dinge, die auf sämtlichen Ebenen eine Rolle spielen. Auch auf der landespolitischen, für die ja an diesem Sonntag abgestimmt wurde.

