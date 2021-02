Markdorf Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Kehrtwende der Bahn: Ampelanlage an der Markdorfer Bahnkreuzung wird bis 2022 erneuert

Am unfallträchtigen Bahnübergang in Markdorf geht nun alles plötzlich sehr schnell: Nachdem die Stadt dieser Tage erst weitere Sicherheitsmaßnahmen angekündigt hatte, will die Bahn nun doch die defekten Straßenampeln erneuern. Für die Stadt kommt das Umdenken bei dem Konzern reichlich spät: Wäre das vor zwei Jahren klar gewesen, hätte man die abknickende Vorfahrtstraße nicht einrichten müssen, sagt Bürgermeister Georg Riedmann.