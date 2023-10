Bodenseekreis vor 2 Stunden

Kehrseite des beliebten Urlaubsziels: In Markdorf trifft Wohnraumnot auf Mangel an Ferienwohnungen

Ein Dilemma: Der Trend zum schonenden Reisen in der Heimat bringt mehr Gäste in die Stadt. Dafür bräuchte es aber noch mehr Ferienwohnungen, sagen Touristiker. Das wiederum sehen Akteure in der Kommunalpolitik kritisch.