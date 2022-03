von Heike Gumsheimer

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Corona nach Deutschland kam und fortan das Leben aller beeinflusste und veränderte. „Uns war hier schnell klar, dass Menschen, die ihren Alltag allein meisterten und durch Lockdowns oder Quarantäne abgesondert wurden, besonders unter Einsamkeit leiden würden“, erzählt Stefania Menga, Gemeindereferentin der Katholischen Kirche in Markdorf. So sei es zu der Idee gekommen, Briefe gegen die Einsamkeit zu versenden.

Am Anfang täglich rund 80 Briefe

„Wir haben uns überlegt, was wir tun könnten. Eine Kollegin hatte die Idee, dass Menschen, die gern schreiben, Briefe für andere schreiben könnten, um zu zeigen: Ihr seid nicht vergessen.“ Die Firma Edeka Sulger habe damals zwei Kästen vor dem Supermarkt aufgestellt und zu Anfang der Aktion seien täglich rund 80 Briefe eingeworfen worden, die Menga dann im Franziskushaus, im ökumenischen Seniorenkreis und ganz allgemein an Menschen verteilt habe, die allein waren.

Viele kennen das Gefühl von Einsamkeit Einsamkeit macht vielen Menschen in Baden-Württemberg zu schaffen: Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Jahr 2020 im Auftrag der Krankenkasse AOK Baden-Württemberg fühlten sich 44 Prozent der 18- bis 69-Jährigen im Südwesten in den zurückliegenden fünf Jahren zumindest manchmal einsam. Unter den Alleinlebenden seien es sogar 61 Prozent, teilte die AOK im April 2020 mit. Rund 2000 Internetnutzer waren für die Erhebung befragt worden. (dpa)

Auf die Frage, was Menschen denn schreiben, wenn sie an Fremde schreiben, weiß Menga einige Geschichten zu erzählen. „Einmal bat mich eine Dame, den Kontakt zu ihren Briefeschreibern herzustellen. Sie hatte einen Brief bekommen, in dem ein Ehepaar sehr persönlich darüber schrieb, wie es mit seinem eigenen Schicksal der ungewollten Kinderlosigkeit umgehe.“ Frau und Ehepaar hätten sich daraufhin mehrfach hin und her geschrieben und ausgetauscht.

Freude über ein Buch von Hermann Hesse

Ein Brief, auch von einem Fremden, löse bei den Empfängern meist Freude aus. „Der Brief zieht die Menschen aus ihrer eigenen Traurigkeit und lässt sie ihre eigene Not für einen Moment vergessen“, erklärt Menga. Eine Frau habe ein beigelegtes Buch von Hermann Hesse erhalten und sei völlig außer sich gewesen vor Freude. „Ich bin doch Hermann-Hesse-Fan“, habe sie am Telefon erzählt. „Dass das manchmal so gut passt, ist reines Glück denn ich verteile die Briefe nach dem Zufallsprinzip.“

Schüler beteiligen sich an der Aktion

Auch ihren Schülern habe sie die Aktion erklärt und mit ihnen einige Briefe geschrieben. Der Brief eines Jungen sei bei einer Dame im Franziskushaus gelandet. In einem Antwortbrief schickte sie dem Jungen Geld mit den tröstenden Worten, es tue ihr so leid, dass er sich wegen der Pandemie nicht mit seinen Freunden treffen könne. Daher solle er sich einen Ball zum Spielen kaufen.

Eine engagierte Schreiberin hat zu Fasnet 20 närrische Briefe geschrieben. | Bild: Heike Gumsheimer

Von den Briefen profitieren meist Schreiber und Empfänger

Von den Briefen, gedacht als Unterstützung für einsame Menschen, profitierten meist beide Seiten, sagt Stefania Menga. Das bestätigt auch Angela Umenhoffer aus Markdorf, die sich als Schreiberin an der Aktion beteiligt hat. „Mich erinnerte das an früher, als ich als Kind Flaschenpost geschrieben und immer auf Antwort gehofft habe, die leider nie kam“, erzählt sie und lacht. „Aber diesmal kam auf meinen Brief Antwort, sogar mit einer Telefonnummer, die ich dann angerufen habe.“ Mit einer alten, sehr sympathischen Dame, die sehr fit und aufgeschlossen sei, habe sich seither eine Beziehung entwickelt, von der auch sie sehr profitiere. „Ich denke, man bekommt, indem man gibt.“

Auch ohne Pandemie sind Menschen einsam

Mittlerweile kämen nicht mehr viele Briefe, sagt Menga, aber es gebe noch immer eine sehr fleißige und treue Briefe-Lieferantin. „Diese Dame hat sehr viel Freude, Briefe zu schreiben, und sie tut es mit viel Liebe. An Weihnachten bekam ich von ihr 20 Stück zum Verteilen und jetzt zur Fasnet wieder.“ Auch wenn sich im Moment das Gefühl einstelle, man habe bezüglich Corona das Schlimmste überstanden, so gebe es viele Menschen, die auch ohne Pandemie einsam seien. Und dann gebe es natürlich auch Menschen wie die Frau, die sie einmal angerufen und gesagt habe: „Ich bin zwar nicht einsam, aber über einen Brief würde ich mich dennoch sehr freuen.“