Ittendorf wächst. Das zeigt der Rundgang durch den Dorfkern ganz deutlich. Etwa in der Kirchstraße, wo mehrere neu errichtete Mehrfamilienhäuser gerade fertig werden – mit etwa 20 Wohneinheiten. „Das hat schon für einige Diskussion gesorgt“, berichtet Bernhard Grafmüller, der Ortsvorsteher des Teilorts im Süden von Markdorf. Diskutiert wurde jedoch nicht über den zu erwartenden Zuzug neuer Bürger. Diskutiert wurde über die neuen Gebäude. Stehen sie doch recht eng zusammen.

Büßt Ittendorf seinen dörflichen Charakter ein? | Bild: Jörg Büsche

„Es ist schon ziemlich paradox“, findet Grafmüller. „Im dörflichen Umfeld lässt das Baugesetz ein dichteres Bebauen zu als in der Stadt.“ Seitdem er Ortsvorsteher ist, also seit 2016, wolle er da für Ittendorf Abhilfe schaffen, erklärt Grafmüller. Denn an einen Bebauungsplan, der die bauliche Nutzung verbindlich regelt, sei derzeit kaum zu denken.

Eigentümer wollen Baufläche maximal ausnutzen

„Zu teuer – auch braucht es Regelungen mit allen Eigentümern“, erläutert Grafmüller. Wo da die Hauptschwierigkeiten liegen, deutet er auch an. Grundstücksbesitzer haben in der Regel den Wunsch, ihre Baufläche optimal auszunutzen. Insbesondere wenn es sich um Bauträger handelt. Je größer der Neubau, desto höher sind die Erträge. Solches Denken kann der Ortsvorsteher zwar gut nachvollziehen. Ebenso gut kann er sich in unmittelbar betroffenen Nachbarn einfühlen. Er versteht deren Einwände, wenn vor deren Fenstern plötzlich hohe Wände emporwachsen sollen.

Auftakt zum Gemeindeentwicklungsprozess war ein Bürgerspaziergang durch Ittendorf. | Bild: Jörg Büsche

Neues Konzept der Gemeindeentwicklung

Eigentlich sollten die Ergebnisse des Prozesses, bei dem ein Planungsbüro im Dialog mit den Bürgern ein Konzept für die Gemeindeentwicklung erarbeitet hat, bereits vorliegen. Angepeilt war Ende 2022. Es kam anders. „Das ist immer so“, erklärt Ortsvorsteher Grafmüller. Doch zeigt er sich zuversichtlich, dass das herangezogene Planungsbüro aus Überlingen seine Arbeit demnächst präsentiert.

Das Gemeindeentwicklungskonzept Aufschluss darüber, wie sich die Ittendorfer die zukünftige Bebauung in ihrem Ortskern vorstellen, soll ein Gemeindeentwicklungsplan mit Bürgerbeteiligung bieten. Der mehrstufige Prozess wurde im Juli 2021 mit Spaziergang eingeleitet. Rund 80 Ittendorfer gingen unter der Leitung des damaligen Stadtbaumeisters Michael Schlegel und einem Team des Überlinger Planungsbüro Planstatt Senner drei Stunden lang durch ihren Ort. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Frage, wie alte Bausubstanz neuen Häusern begegnet. Bereits dabei wurde diskutiert, wie Ittendorf sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln soll. Vertiefend beschäftigten sich die Ittendorfer damit aber im Rahmen einer Bürgerwerkstatt im vergangenen Frühjahr.

Dann gelte es das Konzept erst noch im Ortschafts- sowie im Gemeinderat zu diskutieren. Danach aber hätten die beiden Gremien etwas in der Hand, was ihre Planungsabsichten formuliert, meint der Ortsvorsteher. Im Gespräch mit Bauherren komme dann nicht mehr nur der Paragraph 34 des Baugesetzes zum tragen, der allein auf bauliche Struktur der Umgebung achte und so das maximale Ausschöpfen der zulässigen Bauvolumina erlaube.

Auf der Kippenhauser Straße begegnet man immer noch alter, dörflicher Baustruktur. | Bild: Jörg Büsche

Ein Ergebnis der bisherigen Bürgerbeteiligung ist recht klar: Ittendorf soll seinen dörflichen Charakter behalten. Das wünschen sich die Ittendorfer. Ortsvorsteher Grafmüller fragt indes: „Was ist ein dörflicher Charakter?“ Die Frage dränge sich insofern auf, als sich der Ortsteil im Umbruch befindet – und das schon seit längerem. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe geht zurück. Alte Höfe kommen in neue Hände. „Das Problem ist, dass die Bausubstanz vielfach in schlechtem Zustand ist“, erklärt Grafmüller. Ebenfalls problematisch seien die keineswegs mehr zeitgemäße geringe Deckenhöhen in den alten Bauernhäusern.

Aus Alt mach Neu: Hier hat sich eine Scheune in ein Wohngebäude verwandelt. | Bild: Jörg Büsche

Dass Erben und Käufer durchaus auch umsichtig mit der Substanz umgehen, das zeige der Umbau einer Scheune in der Kippenhauser Straße, freut sich der Ortsvorsteher. Und insgesamt gilt: „Wir brauchen neuen Wohnraum“. Nur sollte nicht allzu dicht gebaut werden, wünscht sich Grafmüller – und weiß dabei die Ittendorfer hinter sich.

Hier soll der neue Dorfplatz entstehen – mit einer nach Westen verschobenen Scheune, die dann zur Kultur-Scheune umgebaut wird. | Bild: Jörg Büsche

Stark beteiligt haben sich die Bürger auch beim Thema Dorfplatz. Ihre Gestaltungswünsche fürs neue Zentrum des Ortsteils brachten sie ebenfalls im Rahmen der Ittendorfer Gemeindeentwicklung ein. „Wenn der Dorfplatz fertig ist, frühestens 2024, haben wir endlich einen Platz für unsere Feste.“ Ortsvorsteher Grafmüller sieht darin auch eine Chance für kulturelle Entfaltung. Soll die auf dem Wiesengelände stehende Scheune doch zu einer „Kultur-Scheune“ umgebaut werden. Von der nahen Bundesstraße weg wird sie weiter nach Westen gerückt.

Die Bundesstraße bleibt Ittendorf erhalten. | Bild: Jörg Büsche

„Die Bundesstraße bleibt uns, die kriegen wir nicht weg“, bedauert Grafmüller. Seine Hoffnung: „Eventuell lässt sich ja die Tempo-30-Zohne noch weiter ausdehnen.“ Das brächte etwas mehr Lärmschutz. Weniger Verkehrslärm müssen schon jetzt die Anwohner der Kirchstraße erdulden. Auf ihr Betreiben hin, wurde dort eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet, so berichtet der Ortsvorsteher.

Auf dem Algemaringelände soll weiterhin ein Gewerbekomplex entstehen. | Bild: Jörg Büsche

Zum Algemarin-Gelände und die dort geplanten Bauvorhaben erklärt Grafmüller. „Im Moment herrscht zwar Stillstand, das Vorhaben wurde aber nicht ad acta gelegt“. Weiterhin soll dort ein kleiner Gewerbekomplex wachsen ebenso wie mehrere Familienhäuser. Zum Stillstand kam es, weil sich Bauherr und Stadt noch nicht darüber einig sind, wie sie die Erschließungskosten aufteilen.

Markdorf Auf diese Veranstaltungen können sich die Markdorfer 2023 freuen Das könnte Sie auch interessieren

Voran geht es alsbald mit dem Bürgerhaus, kündigt Grafmüller an. Hier kommen die notwendigen Planungschritte für die Sanierung des 70er-Jahre-Baus. Kein ganz einfaches Unterfangen, erklärt Ortsvorsteher Grafmüller. Insbesondere das Dämmen stelle vor Herausforderungen. Sehr Erfreuliches kann Grafmüller auch ankündigen. „Demnächst wird Bodenseewasser ins Ittendorfer Netz eingespeist.“ Der Ärger über das harte Wasser aus Bermatingen/Ahausen habe dann ein Ende – und die Ittendorfer Waschmaschinen und Boiler eine längere Lebensdauer.