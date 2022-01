Markdorf vor 2 Stunden

Kahlschlag für die Neuausrichtung: Das sind die Pläne der Unternehmerfamilie Weber für ihren Standort in Brandenburg

Die Markdorfer Unternehmerfamilie Weber streicht die Belegschaft ihres Werkes in Brandenburg von 170 auf 30 Mitarbeiter zusammen und verlagert und verkauft ihren dortigen Maschinenpark. Darüber gab es harte Auseinandersetzungen mit der IG Metall. Der Familie zufolge soll nun in Bernau im Zuge der Transformation der Unternehmensgruppe in nachhaltige Technologien das „erste Zukunftswerk“ von Weber entstehen.