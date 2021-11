von Thomas Kapitel

„Endlich mal wieder Theaterstadel, hey!“, freute sich Michael Krebs am Samstagabend. Der Veranstaltungsort am Gehrenberg scheint unter Comedy- und Kabarettschaffenden Kult. Mit seinem Programm „Be Your Selfie“ war er angekündigt, doch auch da war zwischenzeitlich Corona drüber gegangen. „Das ist jetzt schon alt“, fand Michael Krebs.

So präsentierte der Berliner Exil-Schwabe die künstlerische Ernte seines Lockdown-Projekts: Streaming-Shows aus seinem Wohnzimmer. Fans schickten ihm dazu wahllos Worte ein, die er wöchentlich zu einem neuen Song verarbeitete. Wenn dann Worte wie „Homeschooling“, „Umzugskarton“ und „quietschbunt“ in einem Hut landen, „noch sitz‘sch do ond denkscht“. Mit Erfolg: Die Songs sind voll von kreativem Witz, absurden Geschichten und abstrusen Wendungen. Dazu feine Melodien, sein kraftvolles Klavierspiel und Emotionen von geradeheraus albern bis lyrisch-melancholisch. Krebs macht aus zugesteckten Worten poetische Kunstwerke, spielt mit Sprache ebenso wie mit Alltagserfahrungen. Er macht das finnische „Kalsarikännit“ (sich alleine zu Hause in Unterhosen betrinken) zum Looser-Lifestyle, schafft zu „Klötzchen“ ein poetisches Kleinod um eine einsame junge Frau, die nur für ihre Dominosteine lebt. Dazwischen seine Hits wie „Grundschullehrerin“ oder „Ego-Pop“. Und es rockt einfach, wenn Michael Krebs in die Tasten haut.

Endlich wieder im Theaterstadel: Michael Krebs am Samstag in voller Aktion. | Bild: Thomas Kapitel

Die Entertainer-Qualitäten des Bühnenprofis machen den Abend ausgesprochen kurzweilig, gespickt mit Überraschungen und Pointen. Da rappt er zum geloopten Hip-Hop-Groove, macht das Wortmonster „Fußbodenschleifmaschinenverleih“ zum Mitsing-Hit. Nur einmal packt er sein Ursprungsmotto aus: Wer kein Selfie vor dem leeren Klopapier-Regal gemacht hat, wird seinen Enkeln einst nichts zu zeigen haben, denn „das war unser Stalingrad“.

Wie sauwohl sich Michael Krebs im Theaterstadel fühlte, merkte man auch an seinem Ostalb-Schwäbisch: Dem ließ er den ganzen Abend freien Lauf. Ganz anders, als man ihn sonst auf den Bühnen oder im Fernsehen hört.