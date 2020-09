Martin Zingsheim ist schlagfertig, weiß mit Worten umzugehen wie kaum ein anderer und nimmt natürlich kein Blatt vor den Mund: Das ist Martin Zingsheim, einer der vielversprechendsten jungen Talente der deutschen Kabarett-Szene, der sein Programm „aber bitte mit ohne“ vorstellt. Der gebürtige Kölner hat Musik-, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft sowie Philosophie studiert.

Martin Zingsheim | Bild: Tomas Rodriguez

Nachdem er anschließend mehrere Jahre als Pianist, Darsteller, Sänger und Komponist erfolgreich war, fand der Künstler seine wahre Bestimmung, das Musik-Kabarett. Für sein Debüt-Programm fuhr er 2011 innerhalb von drei Tagen auf drei unterschiedlichen Kleinkunstfestivals jeweils einen Preis ein. Zuletzt erhielt er 2015 den Deutschen Kleinkunstpreis (Förderpreis) und 2016 den Salzburger Stier.

Das Herbst-Programm Freitag, 2. Oktober: Martin Zingsheim mit „aber bitte mit ohne“. Freitag, 9. Oktober: David Kebekus, Aha? Egal.“ Samstag, 17. Oktober: Stephan Bauer mit „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“. Samstag, 7. November: Michael Altinger und Alexander Liegel, Platzende Hirsche „Halali! Die besten Nummern der letzten Jagdausflüge“. Samstag, 21. November: Rolf Miller,“Obacht Miller„. Donnerstag, 3. Dezember: Django Asül, „Rückspiegel 2020: Ein satirischer Jahresrückblick“. Freitag, 11. Dezember: Philipp Weber, „KI: Künstliche Idioten!“ Saalöffnung ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Verbindliche Reservierung gibt es auf der Homepage des Theaterstadels

David Kebekus

Beim Namen Kebekus denkt man unweigerlich an Carolin Kebekus – die sagt über ihren kleinen Bruder: „Ich habe noch keinen lustigeren Menschen getroffen, seit ich ihn kenne. Und ich kenne ihn schon sehr lang“. Der 36-jährige steht seit 2016 mit seinem Solo-Programm „Aha? Egal.“ auf der Bühne, schreibt für andere Comedyformate oder macht Regie unter anderem bei “heute show“, “pussy terror tv“ oder “neo magazin royale“.

David Kebekus | Bild: Veranstalter

Gemeinsam mit seinem Kumpel Jan van Weyde ist David seit zwei Jahren mit dem Podcast „Lass hör‘n“ erfolgreich. Wunderbar ehrlich beschreibt er auf der Bühne sein eigenes Versagen. Mal laut, mal leise – aber dabei immer authentisch. In seinem Solo-Programm zeigt David Kebekus, wie sich sein Leben nach der Studentenzeit verändert hat.

Stephan Bauer

Er kommt vollkommen ohne Requisiten aus und sorgt allein durch seine herrlich komische Art für Lachsalven: Comedian und Kabarettist Stephan Bauer fühlt sich sichtlich wohl auf der Bühne. Mit seinem hinreißend selbstironischen und schonungslos treffsicheren Programm nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise zwischen Minderwertigkeitskomplexen und Generationskonflikten.

Stephan Bauer | Bild: Dominik Reichenbach

Bereits seit 1992 tritt Stephan Bauer auf. Sein neues Programm „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schön“ ist die aberwitzige Rettung vor falschen Genderidealen, überzogenen Glücksvorstellungen und Orientierungsverlust, den die Moderne heute mit im Gepäck hat.

Michael Altinger und Alexander Liegl

Die platzenden Hirsche sind wieder im Revier! Die beiden bayrischen Kabarettisten Michi Altinger und Alex Liegl werden laut Veranstalter die besten Böcke aus den vergangenen Programmen schießen und mehr oder weniger waidgerecht zubereiten. Singend und tanzend, dichtend und streitend, sich versöhnend und sofort wieder zankend breitet sich das irrlichternde Universum dieser beiden Sechzehnender vor dem Publikum aus.

Michael Altinger und Alexander Liegl | Bild: Veranstalter

Rolf Miller

Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders. Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit.

Rolf Miller | Bild: X NEW MEDIA COMPOSITION

Mit „Obacht Miller„“ gelingt es Miller in seinem vierten Programm seiner namenlosen Figur endlich einen Namen zu geben. Er verspricht ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings. Das Halbsatz-Phänomen zeigt erneut, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken.

Django Asül

Der deutsche Kabarettist präsentiert wieder seinen satirischen Jahresrückblick. Mit bissigem Blick, urkomischen Wortwitz und wie immer energiegeladen nimmt Django Asül die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate ins Visier. Ob Highlights oder Riesenflops, ob Politik, Gesellschaft oder Sport – nichts wird ausgelassen, aber garniert mit den unglaublichsten Kuriositäten des Jahres.

Django Asül | Bild: Dirk Beichert BusinessPhoto

Und das Ganze kräftig gewürzt, gerne auch mal hinterhältig und erfrischend fies. Wer als Zuschauer die vergangenen zwölf Monate so kurzweilig serviert bekommt, freut sich garantiert und amüsiert auf das neue Jahr.

Philipp Weber

Sein jüngstes Programm „KI: Künstliche Idioten!“handelt vom Homo digitalis und seinen analogen Affen! Gestern ist das Heute von morgen, richtig. Aber wie schnell ist heute das Morgen von gestern? Der Mensch rast in die Zukunft: Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz! Doch wo ist die Zeitmaschine, die saubere Fusionsenergie, das Bier zum Downloaden? Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“?

Philipp Weber | Bild: Büsche, Jörg

Super, dann hätte man laut Weber endlich Zeit für was Sinnvolles! Aber wann hätte der Mensch jemals was Sinnvolles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? Doch es gibt Hoffnung! Denn in der Zukunft wartet jemand: Philipp Weber. Denn das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist und wird immer sein: der Humor!