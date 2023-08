Alle Jugendlichen, die Lust zum Sprayen haben und alle Interessierten, die damit gern Erfahrungen sammeln möchten, sind am Samstag, 9. September ab 11 Uhr zu einem Spray-Event im Schlosshof eingeladen. Dietmar Bitzenhofer hatte die Idee dazu, Jugendliche zum Mitgestalten der Innenstadt einzubeziehen. „Pimp my City“ heißt dann auch das Motto der Veranstaltung. „Was die jungen Leute gesprayt haben, soll anschließend nicht im Schlosshof bleiben“, erklärt Bitzenhofer. Die fertige Platte kommt dann in die Unterführung der B33.

„Eine wirklich gute Idee“, sagt die städtische Jugendbeauftragte Alina Metzler. Sie schaut zu, wie Bitzenhofer beim Jugendraum „Zepp“ OSB-Platten verschraubt. Die acht Leimholzplatten werden zu einer großen Malfläche zusammengefügt. „Hier können sich die Jugendlichen dann kreativ austoben“, erzählt Dietmar Bitzenhofer. Alina Metzler gefällt, dass Jugendliche aufgefordert sind, sich auf ihre ganz eigene kreative Weise auszudrücken. Die Sozialpädagogin sieht darin eine gewisse Wertschätzung. Auch eine „Anerkennung für diesen jugendgemäßen Stil“, ergänzt Metzler. Der immer noch von vielen als Schmiererei abgetan werde.

Apropos Schmiererei. Das Event werde durch versierte Sprayer begleitet. „Mir geht es auch ums Kanalisieren“, erklärt Dietmar Bitzenhofer, „kein wildes Sprayen an Türen und Wänden!“ Doch gern kreatives Gestalten – und zwar, dort wo es zuvor abgesprochen wird. Im Schlosshof soll den Teilnehmern der Umgang mit den Spraydosen zunächst gezeigt werden, dann dürfen sie selbst ausprobieren. Es dürfen gern Zeichnungen mitgebracht werden. Für Material ist gesorgt.

Dietmar Bitzenhofer engagiert sich für eine attraktivere Innenstadt und mehr Aufenthaltsqualität. So hat er jüngst Sitzkissen für das Holzrondell unter der Linde am Ochsenplatz spendiert. Dort sitzt es sich nun bequemer. Gleiches gilt für die Stufen zur Kirchgasse, für die Bitzenhofer sieben von ihm dann auch selbst gepolsterte Treppenbänkle hergestellt hat.