Markdorf vor 3 Stunden

Jugendliche versprühen Löschmittel und beschädigen Autos

Vandalismus in der Nacht auf Montag: In zwei Parkhäusern und in der Innenstadt versprühen Jugendliche den Inhalt von Feuerlöschern. Einen Jugendlichen konnten Feuerwehrleute festhalten. Nun sucht die Polizei Zeugen.